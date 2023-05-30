Москву атаковали беспилотники. Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий
Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в нескольких зданиях „произошли незначительные повреждения“, передает „Медуза“.
„Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию“, — говорится в сообщении мэра Москвы.
„В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры“, - сообщил мэр.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.
Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.
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