Москву атаковали беспилотники. Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий

„Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию“, — говорится в сообщении мэра Москвы.

„В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры“, - сообщил мэр.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.