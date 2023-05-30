ФОТО и ВИДЕО | Москву атаковали беспилотники. Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий
Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
„Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию“, — написал мэр в социальных сетях.
„В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры“, - сообщил Собянин.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома, передает Медуза.
Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.
Экстренные службы также приехали к одному из домов на Ленинском проспекте, в который, предположительно, тоже попал дрон. 112 сообщает, что в результате падения беспилотника на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто, сообщил департамент транспорта Москвы.
Телеграм-канал Baza утверждает, что „более десяти“ беспилотников были сбиты в Подмосковье, пишет издание „Спектр“.
„Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают“, — говорится в заявлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое цитирует телеграм-канал 112.
Накануне руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России ответом на обстрелы Киева. Его заявление было опубликовано в телеграм-канале спецслужбы.
„Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят“, — заявил Буданов.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия утром 29 мая атаковала Киевскую область. По его данным, по региону было выпущено 11 ракет „Искандер-М“ и „Искандер-К“, все они были уничтожены. Власти Киева сообщили о падении как минимум шести обломков ракет в трех районах города.
Это была вторая атака Киевской области за сутки. В ночь на 29 мая украинскую столицу атаковали 59 иранских ударных беспилотников „Shahed“, 58 из которых были сбиты, сообщили в администрации Киева.
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