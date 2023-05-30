ФОТО и ВИДЕО | Москву атаковали беспилотники. Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий

„Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию“, — написал мэр в социальных сетях.

„В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры“, - сообщил Собянин.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома, передает Медуза.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Экстренные службы также приехали к одному из домов на Ленинском проспекте, в который, предположительно, тоже попал дрон. 112 сообщает, что в результате падения беспилотника на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто, сообщил департамент транспорта Москвы.

Телеграм-канал Baza утверждает, что „более десяти“ беспилотников были сбиты в Подмосковье, пишет издание „Спектр“.

„Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают“, — говорится в заявлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое цитирует телеграм-канал 112.

Накануне руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России ответом на обстрелы Киева. Его заявление было опубликовано в телеграм-канале спецслужбы.