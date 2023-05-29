Экс-хоккеист СКА: успех Латвии — результат сотрудничества с Россией

Латвийская сборная стала самым большим сюрпризом на завершившемся в выходные ЧМ, завоевав бронзовую медаль. В решающей игре за третье место наши южные соседи в овертайме обыграли США со счетом 4:3.

По словам Меньшикова, у латышей есть все основания на то, чтобы благодарить Россию.

„Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех — результат того, что много лет они сотрудничали с Россией“, — сказал 78-летний Меньшиков, об этом сообщает „Чемпионат“.

Бывший игрок СКА упомянул о сотрудничестве между Латвией и Россией в то время, когда рижское „Динамо“, флагман латвийского хоккея, играл в КХЛ.

„Динамо“ выступало в КХЛ с 2008 по 2022 года, но покинуло лигу после начала войны в Украине.

„Рижское „Динамо“ играло в КХЛ, детские, юношеские, молодёжные команды из Латвии приезжали сюда на турниры. Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы — Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции, есть ребята из АХЛ. Из чемпионата Латвии там и нет никого. Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах России“, — подчеркнул Меньшиков.

55-летний главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш работал в КХЛ в 2008-2018 годах и ассистентом, и главным тренером. В 2014 году Витолиньш был помощником тренера сборной России, выигравшей чемпионат мира.

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