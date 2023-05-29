Россиянка завершила карьеру теннисистки и присоединилась к OnlyFans

„Что же, проясню момент, о котором вы все, ребята, меня спрашивали. Я создала аккаунт на OF, на нём не будет обнажённой натуры, так что сильно не волнуйтесь, но там будет кое-что интересное“, — написала Жук в своих социальных сетях.

При этом россиянка заявила, что есть одна вещь, которую она никогда не будет делает: „Я никогда не буду сниматься полностью обнажённой“.

Жук живет в США с 2019 года, владеет компанией по аренде машин и автопарком, а также салоном красоты. Кроме того, она работает моделью. В Instagram, где у нее 170 000 подписчиков, она активно делится фотографиями из своей веселой жизни.

Bild пишет, что размер состояния россиянки оценивается в 5 миллионов долларов, или около 4,7 миллиона евро. За свою теннисную карьеру она заработала около 370 000 евро призовых.

О своей тяжелой травме спины россиянка сказала: „Ещё до юниорского Уимблдона у меня были проблемы со спиной, и ни одни врач не хотел за меня браться. В итоге, один согласился, но и по его прогнозам я могла играть ещё несколько лет. Мой организм плохо усваивает белок, а межпозвоночные диски смещены со своих мест. МРТ показала, что у меня позвоночник, как у 50-60-летнего человека. Я всегда справлялась с болью, но ситуация дошла до критической точки“.

Софья Жук является экс-четвертой ракеткой мира и победительницей Уимблдонского турнира 2015 года в своей возрастной категории.

Всего на счету теннисистки шесть титулов на турнирах ITF, она поднималась до 116-го места в рейтинге WTA. Карьеру завершила в 2020 году из-за хронической травмы спины.

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