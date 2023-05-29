ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (460-й день) | Киев подвергся массовым обстрелам, Украина перенесла День Победы на 8 мая

Утром власти Киева сообщили, что город в 15-й раз с начала мая подвергся воздушной атаке. В Генштабе ВСУ заявили, что этой ночью российские войска атаковали территорию Украины 35 беспилотниками, а также выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования из Каспийского моря.

В ВСУ сообщили, что сбили 67 воздушных целей из 75.

Днем в трех районах Киева упали шесть обломков ракет. Как сообщили в Киевской военной администрации, в Оболонском районе обломки упали около автозаправки, на дорогу и на зеленую зону, в Деснянском районе — на территорию одного из парков, в Днепровском — на разные участки дороги.

Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Подольском районе украинской столицы. Власти Киева заявили, что ПВО сбили все российские ракеты, выпущенные днем по городу.

Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. ДОВСЕ был подписан странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, включая СССР. Вступил в силу в ноябре 1992 года, уже после развала Советского Союза.

Также Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей. В законе „О военном положении“ теперь прописана возможность „принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено“.

Верховная Рада единогласно поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана на 50 лет - за поддержку российской агрессии. Санкции предполагают, в том числе полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана, запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, предлагается приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.