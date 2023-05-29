ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (460-й день) | Киев подвергся массовым обстрелам, Украина перенесла День Победы на 8 мая
Предлагаем вам подборку ключевых военных событий дня.
Утром власти Киева сообщили, что город в 15-й раз с начала мая подвергся воздушной атаке. В Генштабе ВСУ заявили, что этой ночью российские войска атаковали территорию Украины 35 беспилотниками, а также выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования из Каспийского моря.
В ВСУ сообщили, что сбили 67 воздушных целей из 75.
Днем в трех районах Киева упали шесть обломков ракет. Как сообщили в Киевской военной администрации, в Оболонском районе обломки упали около автозаправки, на дорогу и на зеленую зону, в Деснянском районе — на территорию одного из парков, в Днепровском — на разные участки дороги.
Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Подольском районе украинской столицы. Власти Киева заявили, что ПВО сбили все российские ракеты, выпущенные днем по городу.
Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. ДОВСЕ был подписан странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, включая СССР. Вступил в силу в ноябре 1992 года, уже после развала Советского Союза.
Также Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей. В законе „О военном положении“ теперь прописана возможность „принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено“.
Верховная Рада единогласно поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана на 50 лет - за поддержку российской агрессии. Санкции предполагают, в том числе полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана, запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, предлагается приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.
Кроме этого, верховная рада приняла закон, который переносит празднование Дня Победы на 8 мая. Этот же закон устанавливает, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Как передает УНИАН, соответствующий закон поддержали 317 народных депутатов.
Британская разведка заявила, что Россия проводили учения по маскировке Крымского моста. 24 мая Россия провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста. В ходе учений была создана дымовая завеса, частично скрывающая мост, говорится в сообщении британской разведки. Дымовая завеса была поставлена с помощью дымогенераторов ТДА-3, считают в разведке.
МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. В базе розыска МВД России появилась карточка американского сенатора Линдси Грэма. Из нее следует, что сенатора разыскивают по уголовной статье. Накануне дело „по факту русофобских высказываний американского сенатора“ поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Замминистра обороны Украины заявила, что интенсивность российского наступления в Бахмуте снизилась. „Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он заменяет войска из вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась“, — написала в телеграме замминистра обороны Анна Маляр.
Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков, зарегистрированных в России и Беларуси. Об этом, пишет „Интерфакс“, говорится в постановлении польского МВД. 29 мая Варшава также ввела санкции против 365 белорусских физических лиц.