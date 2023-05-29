В Нарве родители детей с особенными потребностями теперь могут оставить их под временным присмотром в приюте

„На данный момент у нас все есть: персонал и оборудованное помещение, которое проверили специалисты из департамента здоровья и пожарные“, – сказала руководитель нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат. Она также рассказала, что долго анализировала, чем еще может заниматься приют, потому что в настоящее время нагрузка на его специалистов неполная, а ее коллеги, депутаты, часто задают вопрос о рентабельности приюта и о востребованности его услуг. Например, в настоящее время в помещении детского приюта находится постоянно два ребенка.

Стольфат добавила, что в социальном департаменте есть очередь на получение услуги присмотра за детьми с тяжелой и глубокой степенью недуга. В ней нуждаются даже больше, чем десять семей. Сейчас такую возможность – бесплатно оставить особенного ребенка под присмотром в Нарве – можно только в MTÜ „Лад“. Теперь у родителей будет выбор, куда им удобнее отвезти ребенка, где есть место. Финансируется эта услуга из городского и государственного бюджета.

Родители могут сами выбрать, насколько времени и как часто им необходимо оставлять своего ребенка под присмотром. Детей, которые будут находиться в приюте дольше четырех часов, кормят. Перед тем, как привезти ребенка в приют, родителей приглашают познакомиться со специалистами.

После решения социального департамента о том, что особенный ребенок действительно нуждается в услуге присмотра, у приюта есть пять дней, чтобы связаться с родителями и предложить место.

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