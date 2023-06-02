Гендиректор эстонской компании: российские авиаперевозчики в прошлом году украли у фирмы четыре авиадвигателя

Техническое состояние российского авиапарка ухудшается с каждым днем: самолеты иностранного и российского производства испытывают серьезные технические проблемы. Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 2022 года считает, что в России летать на самолетах так же опасно, как в Либерии и Бутане. Остальные страны прошли аудит безопасности этой международной организации.

За 2022 год в стране, по данным Международного авиационного комитета (межгосударственный орган надзора за соблюдением норм авиационной безопасности и расследования авиапроисшествий в 12 странах СНГ — прим. Delfi), в России произошло 34 авиапроисшествий, в которых погибли 24 человека. В 2021 году авиапроисшествий было 31, 61 человек погиб. Казалось бы, ситуация с авиационной безопасностью за год улучшилась.