Учёные назвали замедляющие старение виды спорта

Однозначно, любые тренировки улучшают здоровье, но если ваша цель — максимально отсрочить старость, вспомните про командные виды спорта. Исследователи доказали, что они дают дополнительные преимущества в борьбе за физическую и психологическую молодость, пишет Чемпионат.

Главное отличие командного спорта от индивидуального — социальное взаимодействие. Например, во время игры в баскетбол или волейбол вам нужно думать не только про то, как правильно выполнить упражнение, но и как сыграться с партнёрами.

Способность выстраивать и поддерживать социальные связи — признак психически здорового человека. Поэтому командная игра, в которой одновременно есть возможность и общаться, и тренироваться, вдвойне полезна. Даже если занятия спортом в большой команде не про вас, можно выбрать бадминтон или теннис.

Кроме того, не стоит забывать, что такой спорт гораздо увлекательнее. Это возможность наконец-то переместиться с трибун на поле. Дополнительная мотивация — не подвести команду. Ведь если индивидуальную тренировку можно запросто пропустить, то в случае с командной игрой подобное провернуть не получится.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



