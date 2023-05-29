В Таллинне более 2000 домохозяйств остались без электричества

Сегодня в Таллинне без электричества остались более 2000 домохозяйств. Кроме того, перебои с электроэнергией наблюдаются и в других городах Эстонии. В Пярну и Тарту без электричества остались сотни домохозяйств.

„Неосторожный водитель экскаватора перерезал кабельные соединения“, - объяснила причину аварии в Таллинне директор по маркетингу и коммуникации Elektrilev Кристи Рейланд. Она добавила, что в Таллинне электроснабжение должна восстановиться примерно к 13:00.



О причинах отключения электроэнергии в других регионах информации нет.



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