Авторынок глазами банков. Влияние автоналога, продолжающийся рост цен на автомобили и перспективы

Delfi Ärileht поинтересовался у банк ов, что бросилось им в глаза на рынке продаж автомобилей и что принесет ближайшее будущее, особенно учитывая автомобиль ный налог , который в той или иной форме обязательно будет введен.

Глава SEB Liising Рейн Карофельд утверждает, что рынок частного лизинга с осени восстановился не полностью. С октября, когда людям пришлось учитывать зимний рост на энергоносители, интерес к лизингу был более скромным. Однако если посмотреть именно на объем лизинга, то он сопоставим с прошлым годом. Причиной является то, что цены на автомобили выросли.