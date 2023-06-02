Новости Эстонии
02.06.2023, 11:45

Авторынок глазами банков. Влияние автоналога, продолжающийся рост цен на автомобили и перспективы

 

  • Автомобильный налог может повлиять на рынок уже сейчас, но особенно во второй половине года.

  • Один продукт стал особенно популярным по сравнению с началом года.

  • Рост Euribor создал две небольшие тенденции на рынке.

На рынке подержанных автомобилей цены стабилизировались, и время большого дефицита прошло.
На рынке подержанных автомобилей цены стабилизировались, и время большого дефицита прошло.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Рынок легковых автомобилей медленно восстанавливается после трудностей с поставками, но вопрос налога на автомобили стал новой неизвестной переменной. Это повлияет на рынок, особенно во второй половине года, пишет Delfi Ärileht.

Delfi Ärileht поинтересовался у банков, что бросилось им в глаза на рынке продаж автомобилей и что принесет ближайшее будущее, особенно учитывая автомобильный налог, который в той или иной форме обязательно будет введен.

Глава SEB Liising Рейн Карофельд утверждает, что рынок частного лизинга с осени восстановился не полностью. С октября, когда людям пришлось учитывать зимний рост на энергоносители, интерес к лизингу был более скромным. Однако если посмотреть именно на объем лизинга, то он сопоставим с прошлым годом. Причиной является то, что цены на автомобили выросли.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии