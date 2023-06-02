02.06.2023, 11:45
Авторынок глазами банков. Влияние автоналога, продолжающийся рост цен на автомобили и перспективы
Автомобильный налог может повлиять на рынок уже сейчас, но особенно во второй половине года.
Один продукт стал особенно популярным по сравнению с началом года.
Рост Euribor создал две небольшие тенденции на рынке.
ФОТО: | Delfi Meedia
Рынок легковых автомобилей медленно восстанавливается после трудностей с поставками, но вопрос налога на автомобили стал новой неизвестной переменной. Это повлияет на рынок, особенно во второй половине года, пишет Delfi Ärileht.
Delfi Ärileht поинтересовался у банков, что бросилось им в глаза на рынке продаж автомобилей и что принесет ближайшее будущее, особенно учитывая автомобильный налог, который в той или иной форме обязательно будет введен.