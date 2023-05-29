Мнение
29.05.2023, 18:02

МНЕНИЕ | Город накануне. В Москве с нетерпением ждут наступления ВСУ

 
Лев Кадик
журналист
Плакат в Москве
Плакат в Москве
ФОТО: YURI KOCHETKOV | EP/Scanpix/LETA

Как стало известно Delfi, российский правящий класс и, возможно, сам президент России Владимир Путин, находятся в состоянии апатии и больше не готовы воевать, пишет журналист Лев Кадик.

Трое мужчин неопределенного возраста и средней комплекции в российской военной форме стоят посреди зеленого поля и смотрят вдаль. Один, слева, держит в руках неясное подобие иранского дрона Шахед-136. У другого, справа, на поясе висит сумка с красным крестом. Лицо третьего, стоящего в середине, закрыто черной ковидной маской. На плече его висит дулом вниз какое-то подобие стрелкового оружия. Картинка выглядит так, словно бы ее неряшливо нарисовала нейросейть Midjourney.

Под ногами мужчин написано: „Наша профессия - Родину защищать“. Плакат с помощью слов и картинок призывает россиян пойти на контрактную службу в армию. На плакатах нет ни слова „Украина“, ни словосочетания „Специальная военная операция“, которым в России называется вторжение в Украину.

RusDelfi
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