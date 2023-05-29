МНЕНИЕ | Город накануне. В Москве с нетерпением ждут наступления ВСУ

Трое мужчин неопределенного возраста и средней комплекции в российской военной форме стоят посреди зеленого поля и смотрят вдаль. Один, слева, держит в руках неясное подобие иранского дрона Шахед-136. У другого, справа, на поясе висит сумка с красным крестом. Лицо третьего, стоящего в середине, закрыто черной ковидной маской. На плече его висит дулом вниз какое-то подобие стрелкового оружия. Картинка выглядит так, словно бы ее неряшливо нарисовала нейросейть Midjourney.