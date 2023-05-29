Киев подвергся второй воздушной атаке за день

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрывы были слышны в центральных районах. В городе сработала ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. В Подольском районе из-за падения обломков загорелась крыша двухэтажного здания. Оба возгорания локализованы.

По данным Кличко, один пострадавший в Подольском районе госпитализирован с ранениями.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что обломки ракет обнаружены как минимум в шести местах Оболонского, Деснянского и Днепровского районов.

Ранее в ночь на 29 мая над столицей Украины силы ПВО сбили 40 российских беспилотников и крылатых ракет, сообщали в военной администрации города.

В ночь на 28 мая, в канун Дня города, Киев подвергся „самой массированной“ воздушной атаке с начала полномасштабного вторжения России, сообщали в городской администрации. Командование воздушных сил ВСУ заявляло, что по территории Украины были запущены 54 ударных дрона-камикадзе иранского производства, 52 из которых сбили силы ПВО.

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