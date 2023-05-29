Мужчина, скрывшийся с места трагической аварии, сам обратился в полицию(18)
Вчера, в воскресенье, утром в Таллинне на Пальяссааре теэ в ДТП погибла 41-летняя женщина: автомобиль, в котором она находилась врезался в столб электроосвещения. Двое также находившихся в машине мужчин убежали с места происшествия, третий мужчина остался. Одного скрывшегося вскоре полиция задержала, а местонахождение второго было неизвестно до обеда понедельника.
„Находившийся в бегах мужчина только что сам обратился в полицию. Сейчас полиция продолжает работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего“, — сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны около 14:20.
Помимо прочего, пока неясно, кто все-таки был за рулем.
Ранее для поимки сбежавшего участника ДТП полиция обратилась за помощью к общественности и призвала мужчину самому связаться со стражами порядка.
Несчастье произошло непосредственно перед железнодорожным переездом, на прямом участке дороги при хорошей видимости. На месте аварии действует ограничение скорости в 50 км/ч, но картина происшествия дает основания подозревать, что автомобиль двигался с гораздо более высокой скоростью.
Оставшийся на месте ДТП мужчина находился в тяжелой степени опьянения. Сильно пьян был и мужчина, скрывшийся с места аварии, но позже задержанный полицией.
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