ФОТО | Мужчина, скрывшийся с места трагической аварии, по-прежнему в бегах. Полиция просит помощи в его поисках

Полиция пока еще не установила, кто был в момент аварии за рулем. Новой информации о трагической аварии правоохранители сейчас тоже не дают. „На данный момент дополнительной информации нет, - сообщили из пресс-службы полиции порталу Delfi. - Полиция по-прежнему ищет мужчину“.

Для поимки сбежавшего участника ДТП полиция обращается за помощью к общественности. И призывает мужчину самому связаться со стражами порядка.

Несчастье произошло непосредственно перед железнодорожным переездом, на прямом участке дороги при хорошей видимости. На месте аварии действует ограничение скорости в 50 км/ч, но картина происшествия дает основания подозревать, что автомобиль двигался с гораздо более высокой скоростью.

Оставшийся на месте ДТП мужчина находился в тяжелой степени опьянения. Сильно пьян был и мужчина, скрывшийся с места аварии, но позже задержанный полицией.

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