Люди слушают небо. Репортаж из Торецка, где каждое утро на жителей падают бомбы

Бомба в 250 килограмм сильно повредила школу, но не окончательно — с декабря это уже четвертый прилет. В разбитых окнах, фасаде, в стенах уже не разобрать, где свежее повреждение, а где прежнее. Деревянный туалет возле школы вроде бы уцелел, свет восстановят со временем, и в уцелевшие помещения вновь будут приходить люди, чтобы зарядить телефоны.

Во вторник вечером, 23 мая, в город Торецк Донецкой области с самолета прилетела ракета. В среду с утра тот же самолет, а может и другой, сбросил на город управляемую бомбу ФАБ-250. Бомба попала в школу № 6, которая еще в декабре была практически новенькой, отремонтированной, там грелись люди, а мне демонстрировали это место как образцовое — со светом и интернетом.

С детства с нами остаются слова наших бабушек, переживших еще прошлую войну. Моя бабушка, Лидия Николаевна Трофименко, на любой непорядок в доме привычно говорила: „Как после бомбежки!“. Я никогда раньше не вдумывался в смысл этой фразы и так же привычно обращался с ней к своим детям — до определенного момента. Теперь, проведя неделю во время и после бомбежек Донецкой и Харьковской областей, я точно знаю, что это такое.

— Каждый день авиация работает. У меня авиабомба в 250 кг упала на улице Героев труда, там сидело БТИ, мое управление коммунального хозяйства и „Торецкомсервис“, тыльную сторону здания полностью снесло, теперь переезжаем, — обстоятельно рассказывает и. о заместителя главы военной администрации Торецка по ЖКХ Руслан Биленко. — А самое стремное — в понедельник в 7:40 прилетело в Забаловскую часть города, где написано „Торецк —город шахтеров“. Там в дорогу большая авиабомба попала, хорошо хоть рядом с полотном. И там еще „Пункт незламности“ («Пункты неуязвимости“, любые помещения с генераторами и печками: иногда школы, иногда подземные бомбоубежища, иногда просто палатки, где можно согреться, зарядить телефон, воспользоваться интернетом – Ред.), туда тоже попало — короче, пробило трехметровый слой земли и сантиметров сорок бетона разорвало, до такой степени сильный взрыв был! В городе „Пункты незламности“ обстреляны все, это бомбоубежище, школа №6, и на прошлой неделе три дня подряд прилетало в городскую больницу. В субботу центр города „Градами“ накрыло — в больнице пожар был, тушили, жестко все… А ракета вчера прилетела где-то в 21:30 — мама, папа и ребенок и еще две женщины рядом пострадали. Такие вот у нас дела…

Во вторник к вечеру Торецк снова получил электричество после массированного субботнего обстрела. Газа в городе нет и до победы не будет, воды нет и тоже до ремонта после победы не будет. Свет и переносные пятилитровые газовые баллоны для готовки — главные доступные блага большой цивилизации. „Пункты незламности“, где зимой грелись, пользовались электричеством и интернетом, в Торецке были востребованы и весной — постоянные обстрелы все время повреждают электросети, город и один-два окрестных поселка постоянно в стадии ремонта и восстановления электропитания. Люди ездили в центр узнать новости и подзарядить гаджеты, в основных „Пунктах незламности“ всегда было до десятка человек. Но сейчас пункты после бомбежек временно не работают.

Печки и ракеты