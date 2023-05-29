ФОТО | В Вирумаа в один день сгорели две бани. Одна из них - в Нарве

О пожаре в бревенчатой бане в селе Сиревере (волость Винни, Ляэне-Вирумаа) сообщение поступило в 16.15.

Люди из строения вышли и сами приступили к тушению пожара. Загорелись настил крыши и частично стена. Пожар мог начаться с возгорания травяной крыши. На вызов прибыли профессиональные пожарные Вяйке Маарья и добровольцы Симуна.

О возгорании бани в Нарве на улице Туле в Центр тревоги сообщили в субботу в 18.50. К моменту прибытия спасателей строение уже горело открытым пламенем.

Пожар потушили к 20 часам, никто не пострадал. Пожар мог начаться с чердака от металлической трубы.

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