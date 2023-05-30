Правительство путает? По словам эксперта, в решениях по НСО чувствуется политический запашок

На прошлой неделе выяснилось, что налог с оборота (НСО) для предприятий по размещению не обязательно поднимется до 22 процентов, как поначалу значилось в планах правительства. Также выяснилось, что правительство хочет отменить 5-процентное налоговое исключение, потому что его якобы больше нельзя использовать. Руководитель по налоговым услугам компании KPMG Baltics OÜ Мерике Оя объясняет, какова ситуация на самом деле, она считает, что речь идет о политических решениях, а не о том, что правительство находится в стесненной ситуации.