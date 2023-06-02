Три рекомендации, которым нужно следовать, если ребенок решит подработать летом

Когда проверка благонадежности будет проведена и наступит время заключения договора, вам как родителю необходимо проследить, чтобы работодатель заключил с вашим ребенком письменный трудовой договор, в котором будут зафиксированы права и обязанности как работника, так и работодателя, а также размер заработной платы и описание трудовых обязанностей. „Не дайте ребенку ввести себя в заблуждение предложениями заключить договор устно или когда-нибудь потом, потому что только письменный трудовой договор защищает права работника с первого же рабочего дня“, – предостерегает родителей Мялтер. Следует обратить внимание и на то, какой именно договор предлагает работодатель, поскольку для выполнения работы можно заключать разные виды договоров. Крайне важно, чтобы молодые люди внимательно прочитали договор и сразу задали вопросы, если что-то будет непонятно.

Стоит насторожиться, если рабочее место кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. В этом случае можно столкнуться с мошенничеством. Например, если за простую работу предлагается несоразмерно большая зарплата, бесплатное проживание и различные другие льготы. „Обратите внимание на то, где опубликовано предложение о работе, и узнайте о благонадежности потенциального работодателя“, – советует Мялтер.

Руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Марк Мялтер в первую очередь рекомендует родителям провести вместе со своим ребенком предварительную работу, проверив благонадежность работодателя. „Проверку благонадежности можно начать с веб-страницы компании и социальных сетей, а также введя название компании в поисковик Google. Нелишним будет заглянуть в электронный коммерческий регистр, на веб-страницу teatmik.ee и в общедоступные базы данных на веб-странице Налогово-таможенного департамента“, – поясняет Мялтер. Следует обратить внимание на то, есть ли у компании регистрационный код, на деятельность в какой сфере у нее есть лицензия, как давно существует компания и есть ли у нее задолженности. Кроме того, необходимо изучить вопрос уплаты социального налога – платит ли его компания своевременно и стабильно.

Стоит убедиться, что в качестве заработной платы в трудовом договоре отражена согласованная сумма. „К сожалению, нередки случаи, когда работодатели предлагают молодым людям полностью или частично получать заработную плату „в конверте“. Частичное получение заработной платы „в конверте“ означает, что часть суммы поступает на банковский счет в качестве официальной заработной платы, а остальное – в виде неофициальной платы, с которой работодатель не платит налоги“, – поясняет Мялтер. Проверить, задекларировал ли работодатель всю сумму заработной платы, можно в электронной среде налогового департамента. Родителям следует объяснить ребенку, какие риски сопутствуют получению зарплаты „в конверте“: лишение надлежащего пособия по болезни, пособия при несчастном случае на рабочем месте и страхования от безработицы, а в будущем это может отрицательно повлиять на возможность получить банковский кредит или лизинг и причитающееся родительское пособие. А также отсутствие уверенности в том, сколько будет платить работодатель за выполненную работу и будет ли вообще.

Бесплатного пробного дня не бывает

Часто молодым людям сначала предлагают так называемую возможность попробовать себя в работе и говорят, что если все пройдет хорошо, то после этого уже начнут платить деньги и позже заключат договор. Такое предложение противоречит законодательству. „Как только вы начинаете работать на кого-то, например обслуживать клиентов или расставлять товары на полках, вы должны получать за это деньги. Поэтому никаких бесплатных пробных дней не бывает“, – говорит Мялтер и добавляет, что для оценки пригодности работника законом о трудовом договоре предусмотрен испытательный срок. Только предлагаемая Эстонской кассой по безработице услуга пробной работы, которая длится один день и организуется через Кассу по безработице, дает работнику возможность попробовать себя на определенном рабочем месте.

Для молодых людей выход на работу, безусловно, увлекательный и в то же время немного пугающий опыт, поскольку он связан с первыми шагами в трудовой жизни. Зачастую молодые люди не знают обо всех своих правах, и это может поставить их в уязвимое положение в трудовых отношениях. Именно здесь родители могут помочь советом и разъяснением, чтобы ребенок приобрел ценный и положительный опыт во время летней подработки.