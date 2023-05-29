ВИДЕО | Мбаппе ударом мяча разбил нос болельщице
Нападающий „Пари Сен-Жермен“ Килиан Мбаппе снова попал мячом в лицо болельщику во время разминки перед матчем, сообщает ESPN.
ПСЖ 27 мая сыграл вничью со „Страсбуром“ (1:1), в 11-й раз став чемпионом Франции, пишет РБК.
Мбаппе попал мячом в лицо девушке, разбив ей нос.
Футболист сразу подбежал к пострадавшей, проводил ее до врачей и находился рядом, пока ей оказывали помощь, а после матча подарил девушке футболку.
В декабре 2022 года перед полуфиналом чемпионата мира в Катаре Мбаппе попал мячом в лицо болельщику, который от удара потерял сознание. Французский футболист сразу подбежал к трибуне и принес извинения.
На счету Мбаппе 40 голов в 42 матчах сезона за ПСЖ.
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