Футбол
29.05.2023, 09:27

ВИДЕО | Мбаппе ударом мяча разбил нос болельщице

 
ФОТО: Yugo Chavez/SIPA | Scanpix

Нападающий „Пари Сен-Жермен“ Килиан Мбаппе снова попал мячом в лицо болельщику во время разминки перед матчем, сообщает ESPN.

ПСЖ 27 мая сыграл вничью со „Страсбуром“ (1:1), в 11-й раз став чемпионом Франции, пишет РБК.

Мбаппе попал мячом в лицо девушке, разбив ей нос.

Футболист сразу подбежал к пострадавшей, проводил ее до врачей и находился рядом, пока ей оказывали помощь, а после матча подарил девушке футболку.

В декабре 2022 года перед полуфиналом чемпионата мира в Катаре Мбаппе попал мячом в лицо болельщику, который от удара потерял сознание. Французский футболист сразу подбежал к трибуне и принес извинения.

На счету Мбаппе 40 голов в 42 матчах сезона за ПСЖ.

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