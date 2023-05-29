ОБСЕ грозит губительный кризис из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии(1)
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис в течение шести месяцев. Причина конфликта – нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году, передает YLE.
Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Россия и Беларусь не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, когда серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Зеленые) опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. По его словам, ситуация серьезная.
„Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации“, – отметил Хаависто.