Российские войска нанесли комбинированный ночной удар по Киеву

По предварительной информации, речь идет о дронах-камикадзе Shahed, уточнил он. В то же время российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, находящиеся в районе Каспийского моря, совершили пуски крылатых ракет, предположительно, Х-101, добавил Попко. Силы украинской ПВО выявили и уничтожили более 40 воздушных целей, отметил глава городской военной администрации.

В результате атаки никто не ранен и не погиб, а инфраструктурные объекты и многоквартирные жилые дома не получили повреждений, подчеркнул мэр украинской столицы Виталий Кличко. Однако в Подольском районе в результате падения обломков повреждена крыша частного дома, указал он, не уточнив, фрагменты какого объекта имелись в виду.