СВОДКА ЗА СУТКИ | Один человек погиб, 70 водителей задержаны. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

28 мая в 9.42 в Таллинне на Пальяссааре теэ автомобиль Ford Galaxy (кто находился за рулем - полиция выясняет) отклонился с дороги вправо, сбил два столба электроосвещения и врезался в забор. Пассажирка - 41-летняя женщина — погибла на месте происшествия. Водитель скрылся с места аварии. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

В 12.45 в Таллинне на бульваре Пыхья 68-летний мужчина упал в ходе поездки на электросамокате. Пострадавшего доставили в больницу.

В 14.07 в Таллинне на Раннамыйза теэ 42-летний мужчина на Porche Cayenne перестраивался в правый ряд, где врезался сзади в Land Rover Defender, которым управлял 47-летний мужчина. Пассажирка Land Rover — 27-летняя женщина — доставлена в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В 15.08 на 3-м километре шоссе Вильянди — Рынгу (село Вардья, волость Вильянди) 71-летний мужчина на Škoda Fabia, выполняя левый поворот, столкнулся с Mercedes-Benz E200, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Скорая помощь доставила обоих водителей и пассажирку Škoda (71-летнюю женщину) в больницу.

В 15.35 в поселке Юри (волость Раэ, Харьюмаа) на Аавику теэ 69-летняя женщина врезалась на велосипеде на дорожке для пешеходов и велосипедистов в шедшего навстречу 16-летнего подростка. Велосипедистка упала, получила травмы и была доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 18.35 в Нарве на улице Раху 55-летняя женщина совершала на Renault Megane Scenic левый поворот на главную дорогу и столкнулась с автомобилем Toyota Auris, за рулем которого находилась 20-летняя женщина. Водитель Renault и пассажир (13-летний мальчик) доставлены в больницу.

В 19.32 на 51-м километре шоссе Таллинн — Нарва (волость Куусалу, Харьюмаа) 35-летний мужчина на Mercedes-Benz S350 Bluetec врезался в идущий впереди грузовик с прицепом Volvo FM62, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Mercedes вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. Водитель Mercedes и пассажир (32-летний мужчина) доставлены в больницу.