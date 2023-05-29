МНЕНИЕ | Хочется стереть себе память и пересмотреть ЧМ по хоккею снова
Спортивный редактор RusDelfi сходил на все матчи ЧМ по хоккею в Риге, ощутил задорную атмосферу турнира и восхитился невероятной игрой сборной Латвии и её преданными болельщиками.
Предполагалось, что этот турнир пройдёт в Санкт-Петербурге, но в 2022 году, из-за вторжения России в Украину, страна была лишена права принимать ЧМ. Таким образом, матчи проходили в Риге и Тампере. Финляндия принимала чемпионат мира в десятый раз, а Латвия - в третий.
В каждом Чемпионате мира есть свои плюсы и минусы. Прошедший ЧМ язык не повернется назвать провальным. Турнир получился эмоциональным, интригующим и интересным.
Шикарная атмосфера на трибунах
Конечно, было не так много болельщиков, как хотелось бы, но фанаты все равно были и эмоционально поддерживали свою сборную. Например, в Риге было не мало болельщиков из Казахстана, они преодолели тысячи километров, чтобы поболеть за свою сборную, даже понимая, что она не выиграет ЧМ.
Словаки и чехи, которые помнят общую историю, поддерживали друг друга кричалками - вот она - дружба народов, а не то, что делает Россия в Украине с „братьями“. И хоть их было не много, то, как они все поддерживали свои любимые сборные, создавало впечатление, что их намного больше!
Латвия и ее преданные болельщики
Тому, как латыши поддерживали сбою сборную на протяжение всех игр, можно только позавидовать. Гремели барабаны, люди скандировали: „Латвия, Латвия!“ и различные кричалки, которые гнали сборную Латвии вперед.
Несколько тысяч латвийских болельщиков на трибунах и столько же в фан-зоне буквально взрывались от каждой шайбы в исполнении латвийских хоккеистов. Я и сам в этот момент чувствовал единство со зрителями, радуясь победе вместе с какими-то незнакомцами, которые были готовы угостить меня пивом.
Домашняя и теплая атмосфера создавала уют на трибунах и за его пределами. Латвийские хоккейные болельщики поддерживали свою команду с первой до последней минуты, стоя и сидя, не замолкая ни на миг.
Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш в одном из интервью рассказывал: „Болельщики гонят нас вперед, без их поддержки мы бы проиграли“. В результате латвийские хоккеисты отблагодарили фанатов исторической медалью, которую они заслужили сполна.
Бронзовые медали латвийской сборной – это сказка, о которой люди будут вспоминать с огромной теплотой. Латыши не оставили свою сборную и на „Нокиа-арена“ в Тампере и в минувшие выходные превратили гостевую арену в домашнюю. Туда быстро приехало несколько тысяч болельщиков.
Все эти эмоции невозможно описать словами и я очень рад, что стал свидетелем этой сказки и этого исторического события.
Нет звезд первой величины
Все хотят видеть звезд НХЛ, которые будут устраивать шоу на ЧМ. Игроки из НХЛ на прошедшем ЧМ были, да, их было не много, но разве это плохо? Это помогает раскрыться молодым игрокам, которые хотят играть в НХЛ. Наличие звезд еще не гарантирует медали и чемпионства, как и яркой игры. Молодые игроки, возможно, еще не готовы собирать стадионы, но они выкладываются на 110%, у них горят глаза. Для звезд НХЛ важнее кубок Стэнли, а на ЧМ они бы скорее играли в пол ноги.
Без сборной России турнир фальшивый?
Сейчас многие утверждают, что без России не интересно, ЧМ слабый. Кто-то и вовсе утверждает, мол, если бы была Россия, то Канада не выиграла бы золото, а Латвия осталась бы без медалей. В 2002 году сборная Нидерландов по футболу со своим сверхзвездным составом не пробилась на ЧМ. Сборная Италии - действующий чемпион Европы по футболу не пробился на ЧМ 2022. Разве кто-то говорил, что турнир не интересный? Разве кто-то говорил, что чемпионство Аргентины не настоящее? Конечно же нет. Если человек любит хоккей, то он будет его смотреть, не смотря ни на что.
Да, у России не плохая сборная, но превращать ее в доминирующую сборную не стоит. Перед началом войны в Украине российскую армию называли второй армией мира, но война показала, что она из себя вообще ничего не представляет. Поэтому не факт, что Россия бы выиграла этот ЧМ или дошла бы до полуфинала.
ЧМ получился отличным
ЧМ не проиграл от отсутствия сборной России, а наоборот показал, что выпала частичка пазла, но сама конструкция сохранилась. Живые эмоции, интриги, потрясающая атмосфера на стадионе, новые звезды. Все это было и теперь хочется стереть себе память и пересмотреть этот ЧМ снова, чтобы ощутить эти эмоции заново. Настоящий хоккейный праздник!
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