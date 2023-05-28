ИНТЕРВЬЮ DELFI | Российские паспорта шантажом, обработка детей и приезжие русские. Мэр Мелитополя - о том, что происходит в оккупированном городе

– Все коммунальные предприятия работают, но там сверхнизкая коллаборация – ни один руководитель не согласился сотрудничать с врагом, потому набрали людей не из руководящего звена.

– Одна из главных целей нашего врага – превратить наших жителей в нищих. Сегодня россияне выплачивают материальную помощь по 10 тыс. рублей, но выплачивают ее также с задержками и не всем. Жители выживали за счет сбережений. То есть сегодня речь не идет о качестве жизни, а речь именно о выживании на временно оккупированных территориях.

– А где люди зарабатывают? Как они живут? Какой экономический уровень?

– До вторжения численность была 150 тыс., а сейчас остается примерно 70 тыс. местного гражданского населения. Следует отметить, что из-за того, что враг определил наш город как административный и логистический центр, огромное количество приезжих оккупантов как административных профессий, так и военных и спецназовцев находятся на территории временно оккупированного Мелитополя. Ни одно крупное предприятие не работает, только те, которые захвачены врагами, начиная от магазинов, сетевых маркетов и заканчивая сельхозпредприятиями.

Также без российских паспортов не допускают к медицинскому обслуживанию, без российского паспорта невозможно спокойно передвигаться по улице, потому что патрули будут тебя останавливать и спрашивать, почему у вас до сих пор нет российского паспорта. Мелитополь погружается в глубинную депрессию, его отбросило на 30 лет назад, поэтому из динамично развивающегося города получили полностью затухающий.

– Уже год и четыре месяца территория полностью оккупирована. С 1 января 2023 года почти нет оборота гривны – только рубль с прошлого сентября; прошло несколько волн по принуждению к российской паспортизации. Последняя из них началась буквально несколько недель назад. К примеру, всех заставили перезаключать договоры на поставку электроэнергии и новые договоры могут заключить только те люди, у которых есть рашистские паспорта.

– Мы же понимаем, что на временно оккупированной территории есть всеобщее уныние. Так что может кто-то сказал какую-то клевету. Второе: во время обыска нашли нечто, что им не нравится. Например, какую-нибудь украинскую символику или украинский флаг, или учебную программу по украинскому законодательству. Россияне могут задержать человека совсем без повода.

– А к чему придираются? На что обращают внимание?

– Вы пытаетесь описать логически тот процесс, который не поддается никакому здравому смыслу. Россияне приходят с обысками в квартиру, забирают человека, сажают в плен, не сообщают. за что, затем могут выпустить через три дня или осуждают за террористическую деятельность.

– За более чем год оккупации в плену побывало более 1 тыс. наших жителей. Кого-то отпустили, но сейчас более 500 человек до сих пор находятся в плену. Их можно поделить на несколько групп. Первых бросают прям на фронт и заставляют там рыть окопы - некая трудовая повинность. Других отправляют в „суд“, в тюрьмы временно оккупированного Крыма, Краснодарского края, даже Москвы. И таким образом издеваются над нашими людьми. Кого-то уже приговорили к пожизненному заключению. Поэтому совершенно разные категории, но это точно не о законе и некоем логическом механизме.

– Насколько понимаю, с начала оккупации Запорожской области проходили массовые зачистки проукраинских жителей. Что произошло с этими людьми?

– Скажем, Антон Кольцов, российский политик, ранее занимавший пост председатель правительства Вологодской области, называет себя руководителем правительства захваченной территории. Есть приезжие из Севастополя (Юлия Губанова попала в Запорожскую область по квоте „губернатора Севастополя“ Михаила Развожаева). Это русские из материковой России и те, кто приехал из оккупированного Крыма.

– Конечно. Есть четко закрепленные представители ФСБ, организующие эту работу, которые всех контролируют, в том числе приезжих чиновников-россиян. А какими-то публичными лицами выступают местные жители.

– Что можно сказать о так называемой военной администрации? Якобы там есть Евгений Балицкий – „исполняющий обязанности губернатора“, а на самом деле руководят всем россияне?

– Я недавно видел видео, на котором девушка сорвала в помещении российский флаг. Конечно, ее задержали и заставили „извиниться“, но пример показателен – молодое поколение не смиряется с оккупантами.

– Россияне учат украинских детей петь гимн РФ, писать письма русскому солдату и изучают пропагандистские истории, не имеющие ничего общего с нашей историей вообще.

– А есть конкретные примеры того, чему они учат детей?

Но, к сожалению, дети – это категория, которая больше всего страдает от рашистов. Потому что сегодня враг образовал по меньшей мере 10 пропагандистских организаций: „Юг молодой“, „Югармия“, „Путь первого“ и т.д. И также на базе этих организаций продолжают промывать мозг детям. Поэтому сегодня прессинг на детей самый большой. Также мы знаем случаи, когда наших детей забирали с временно оккупированной территории, увозили под видом отдыха на территорию РФ и там продолжали им промывать мозг, но уже в более вакуумированном пространстве, чем раньше.

– Это не об образовании, это сугубо пропаганда. Руководители школ – герои: ни одна из них не согласилась сотрудничать с оккупантами. Поэтому россиянам пришлось нанимать кого-то с улицы: прохожих, завхоза, трудовика и т.д. – это именно те категории, которые они нанимают на работу по образованию.

– Если говорить о детях – россияне пытаются или уже ввели обучающую русскую программу в школах, лицеях?

– Поскольку они выбрали Мелитополь своим центром, то там десятки тысяч военных, как и военной техники в целом во временно оккупированном Мелитопольском районе. Например, мы понимаем, что на территории Кирилловки (курорт на Азовском море) россияне разместили десятки военных баз на базах отдыха, потому что считают, что это еще более глубокий тыл, куда не долетает; также мы это видим на Бердянском побережье.

– Конечно нет. В этом и особенность этой временно оккупированной территории. Они живут не по законам Украины и не по законам России. Так что это - чистый беспредел. И точка.

– И бросают в подвал, то есть нет суда?

– Этой девушке за 20 лет, поэтому не подросток. Но обратите внимание на следующее: представьте себе – более года оккупации, а сопротивление не уменьшается и это крайне существенно, показательно. Потому что много слухов ходило, что мы -пророссийская территория, пророссийские люди. Нет, это не пророссийский регион вообще.

– А есть какая-то реакция от родителей на то, что их детей переучивают по-другому?

– Мы же понимаем, что оставшиеся там родители не имеют права свою реакцию хоть каким-то образом проявлять, так это такая территория безвластия. Поэтому мы не можем говорить о реакции. Но четко понимаем, что сегодня родителям угрожают. Если они остались с детьми, то их принуждают, чтобы ребята ходили в школу. Иначе их наказывают, запугивают, что у них отнимут родительские права, в том числе.

Паспортизация и соцвыплаты

– А если говорить о паспортизации, там тоже довольно жесткий процесс происходит?

– Да, я же привел в начале разговора пример, что даже электричество будут выключать, если нет российского паспорта.

– Без российских паспортов не выплачивают выплаты, но и усложнено передвижение между городами?

– Ограничение полное, то есть между городами можешь передвигаться только, если есть пропуск. А пропуск ты можешь получить, если у тебя есть русский паспорт. Та же ситуация, если у тебя на машине уже есть русские номера; если нет, то тоже к тебе есть претензии. Итак, когда спрашиваешь наших жителей: „Как вы живете?“, они отвечают: „Как в тюрьме“. Это действительно довольно ярко показывает, что наши жители живут как в тюрьме.

– А пенсии и все остальное россияне пытаются выплачивать?

– Во-первых, украинское государство выполняет все эти обязательства: начисление пенсий происходит на украинские банковские карточки или на спецсчет в Ощадбанке. Наши жители смогут получить сразу свою пенсию. Во-вторых, враг сегодня выплачивает пенсию с задержками или не выплачивает ее вообще. Поэтому нужно буквально вымаливать выплаты этих пенсий.

Украинское наступление

– Насколько понимаю, россияне сейчас очень готовятся к нашему наступлению?

– Они крайне хорошо построили оборонительные сооружения. К сожалению, у них на это было время. Нам это следует признать, но мы верим, что наши героические воины знают, что с этим делать.

– А есть данные о том, какие настроения у этих коллаборантов? Известно, что коллаборанты постоянно взрываются, как говорят в украинской разведке, „из-за нарушения техники безопасности“.

– Конечно, паника. Но, с другой стороны, мы понимаем, что коллаборанты не имеют права выезжать, заезжать, поэтому им говорят, что делать. Предателей удерживают шантажом, но видим, что пошла ротация – их часто заменяют. Например, как поменяли в Кирилловке, уволили в Приазовском одного из гауляйтеров.

– Как будут развиваться события в этом году?

– Мы освободим все: и наш юг, и наш Крым. Иначе не могут развиваться события.





