ВИДЕО | В Эстонии в этом году подготовлены две группы украинских снайперов

„Украина обратилась к Эстонии с просьбой о помощи провести такие очень специфичные тренинги. Но разумеется, мы не единственные, кто в Европе проводил такие курсы, например, в Германии тоже подготавливали снайперов“, – сообщил глава Северо-Восточного округа территориальной обороны Кайтселийта Яанус Айнсалу.

Среди учеников были как вчерашние гражданские, так и профессиональные военные, которых нужно было переобучить. Эстонские войска передали им то оружие, с которым они учились в Эстонии.

„Мы передали им очень специфическое высокоточное снайперское вооружение. Они пробовали использовать оружие со снайперскими прицелами на базе автомата Калашникова, до того как им довелось взять в руки реальное снайперское оружие“, – пояснил Айнсалу.

Эстонские военные продолжают поддерживать связь со своими украинскими учениками. Один из них погиб на войне, остальные продолжают несение службы.