ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (459-й день) | Евросоюз обещает привлечь российское руководство к ответственности

Наемники частной военной компании „Вагнер“, судя по всему, отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, при этом российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). В то же время российское военное командование может перебрасывать силы самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ (ДНР) для разгрузки „Группы Вагнера“ в Бахмуте, а также усиливать фланги этого города регулярными формированиями, указывают аналитики. Однако переброска сил „ДНР“ в Бахмут с помощью российских подразделений может снизить темпы наступательных операций РФ на линии Авдеевка-Донецк, подчеркивают эксперты ISW.