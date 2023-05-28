ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (459-й день) | Евросоюз обещает привлечь российское руководство к ответственности

В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников. По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков в городе погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина.

Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты. Городская военная администрация Киева также утверждает, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу.

Были повреждены несколько зданий. По словам Кличко, в Голосеевском районе на юго-западе столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.

Для отражения ночной атаки РФ дронами-камикадзе на Киев Украина применяла авиацию, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев24. По его словам, украинские летчики находятся на всех оперативных аэродромах страны. „В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. В тех районах, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА“, - пояснил Игнат.

Спикер отметил, что советские истребители МиГ-29 и Су-27 пока не могут гарантировать 100-процентную защиту, однако летчики делают все возможное. „Авиация, которую мы привлекаем к сбитию, в частности, БПЛА, не так эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100-процентно реализовывать свои задачи в небе“, - сказал он.