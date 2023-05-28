ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (459-й день) | Евросоюз обещает привлечь российское руководство к ответственности
Подводим итоги 459-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников. По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков в городе погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина.
Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты. Городская военная администрация Киева также утверждает, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу.
Были повреждены несколько зданий. По словам Кличко, в Голосеевском районе на юго-западе столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.
Для отражения ночной атаки РФ дронами-камикадзе на Киев Украина применяла авиацию, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев24. По его словам, украинские летчики находятся на всех оперативных аэродромах страны. „В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. В тех районах, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА“, - пояснил Игнат.
Спикер отметил, что советские истребители МиГ-29 и Су-27 пока не могут гарантировать 100-процентную защиту, однако летчики делают все возможное. „Авиация, которую мы привлекаем к сбитию, в частности, БПЛА, не так эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100-процентно реализовывать свои задачи в небе“, - сказал он.
Украина готовит новые санкции в отношении России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к согражданам. „Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты - еще более масштабные“, - отметил глава государства. Украинские штрафные меры „либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира“, добавил Зеленский. Киев 27 мая ввел ограничительные меры в отношении 51 физического лица и 220 организаций, связанных с РФ и Беларусью
Наемники частной военной компании „Вагнер“, судя по всему, отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, при этом российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). В то же время российское военное командование может перебрасывать силы самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ (ДНР) для разгрузки „Группы Вагнера“ в Бахмуте, а также усиливать фланги этого города регулярными формированиями, указывают аналитики. Однако переброска сил „ДНР“ в Бахмут с помощью российских подразделений может снизить темпы наступательных операций РФ на линии Авдеевка-Донецк, подчеркивают эксперты ISW.
В районе Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью были обнаружены несколько неустановленных беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся приблизиться к объекту, сообщил оперативный штаб региона. По данным властей, все беспилотники нейтрализованы, инфраструктура НПЗ не повреждена, никто не пострадал. В начале мая на Ильском НПЗ несколько раз вспыхивали пожары.
В Харьковской области за минувшие сутки не менее двух человек погибли в результате обстрелов из авиации и артиллерии, которым подвергли Харьковщину российские оккупационные войска. Удары наносились по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. В селе Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина, а в поселке Двуречная того же района - 60-летний мужчина, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, ранены как минимум три человека. Интенсивным обстрелам подвергся, в частности, Волчанск - там повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, административное здание поселкового совета, корпус учебного заведения, теплица и гараж.
Три человека, которых считали без вести пропавшими после ракетного удара по больнице в Днепре, погибли. Это стало известно после изучения фрагментов тел, извлеченных из-под завалов здания, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, погибшие - 56-летний врач и 64-летняя сотрудница больницы, а также 57-летний работник расположенной по соседству ветеринарной клиники. „В общей сложности та атака унесла жизни четырех человек. Искренние соболезнования родным“, - написал Лысак. Ранее сообщалось, что после попадания ракеты в больницу были найдены тела двух мужчин - 69 и 57 лет.
В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны войск РФ погиб житель Константиновки, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще три человека были ранены: двое - в Курахово, один - в Червоном. В регионе также повреждены электросеть, газопровод и несколько зданий, среди которых есть и жилые дома. По данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения в области погибли 1534 человек и еще 3599 пострадали.
Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мирные жители не пострадали, однако осколки снарядов повредили фасады, окна, заборы и хозпостройки в четырех домовладениях. Кроме того, повреждение получил газопровод и линия электропередачи. Гладков добавил, что село также атаковал дрон. Беспилотник врезался в автомобиль, никто не пострадал.
Украинская „формула мира“ должна стать основой прекращения войны, а любые попытки диалога или компромисса с Россией приведут к дальнейшей эскалации, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica. „Любой компромисс с Российской Федерацией - это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана - вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого“, - подчеркнул Подоляк, которого цитирует пресс-служба офиса президента. По его словам, других „реальных планов“, кроме украинской „формулы мира“, нет, а предложений, которые предоставляют с учетом поддержки РФ, Киев принимать не будет.
Советник главы офиса президента сообщил, что закрепить план Киева позволит „саммит мира“, запланированный на июль 2023 года. Над его подготовкой, по словам Подоляка, работают представители Украины, стран G7 и Северной Европы. Круг участников мероприятия постоянно расширяется, добавил он. Представителей РФ там не ждут. Подоляк также отметил, что Украина может закончить войну с Россией в 2023 году, однако для этого необходимо больше оружия, в том числе снаряды, ракеты большой дальности и современные истребители.
Европейский Союз после последних российских атак на Днепр и Киев пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за террор в отношении гражданского населения. „Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности“, - написала официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Twitter, отметив, что Евросоюз по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается ввести секторальные санкции против Ирана на 50 лет.
Законопроект предлагает полностью запретить торговые операции, связанные с товарами военного и двойного назначения, с резидентами Ирана. Также предусматриваются „ограничения на торговые операции с услугами“, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров.
Среди других предложений - запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны, приостановка обслуживания электронных платежей, эмитированных резидентами Ирана.