ЧП и криминал
28.05.2023, 19:53

ФОТО | Тяжелое ДТП в Нарве: пострадали трое, включая ребенка

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Место ДТП
Место ДТП
ФОТО: Defi

В воскресенье вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как сообщила полиция, информация о ДТП на улице Раху поступила в Центр тревоги в 18.30.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Renault и Toyota.

В результате аварии медицинскую помощь на месте получили три человека, один из них — ребенок.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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