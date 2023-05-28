28.05.2023, 19:53
ФОТО | Тяжелое ДТП в Нарве: пострадали трое, включая ребенка(5)
ФОТО: Defi
В воскресенье вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.
Как сообщила полиция, информация о ДТП на улице Раху поступила в Центр тревоги в 18.30.
По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Renault и Toyota.
В результате аварии медицинскую помощь на месте получили три человека, один из них — ребенок.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.