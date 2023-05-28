Обработано 75% голосов: СМИ дают разные результаты с выборов президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,03% на выборах после обработки 75,62% голосов избирателей, передает TRT Haber. Его соперник, кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу получает 45,97%.



Явка составила более 84%.



По данным оппозиционного канала Halk TV Кылычдароглу опережает Эрдогана, набирая 50,93% голосов, у действующего президента — 49,03%.

Голосование официально завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с эстонским). И Эрдоган, и Кылычдароглу пришли на избирательные участки и проголосовали. Действующий президент призвал сторонников присматривать за урнами для голосования, пока не будут объявлены окончательные результаты выборов.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.