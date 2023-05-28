Обработано 75% голосов: СМИ дают разные результаты с выборов президента Турции(3)
Голосование избирателей завершилось в 17:00. Во втором туре за победу борются действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу. Явка превышает 80%, сообщает РБК.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,03% на выборах после обработки 75,62% голосов избирателей, передает TRT Haber. Его соперник, кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу получает 45,97%.
Явка составила более 84%.
По данным оппозиционного канала Halk TV Кылычдароглу опережает Эрдогана, набирая 50,93% голосов, у действующего президента — 49,03%.
Голосование официально завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с эстонским). И Эрдоган, и Кылычдароглу пришли на избирательные участки и проголосовали. Действующий президент призвал сторонников присматривать за урнами для голосования, пока не будут объявлены окончательные результаты выборов.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.