СЕЙЧАС | Финал ЧМ: Германия и Канада играют вничью, ждать ли очередной сенсации?

Канада - Германия 2:2 (идет третий период)

На восьмой минуте сборная Германии вышла вперед. Шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка. Канадцы запросили челлендж на наличие оффсайда, но гол не отменили.

Спустя три минуты Сэмми Блэ помог канадцам сравнять счет в матче.

За семь минут до конца второго периода немцы снова вышли вперед. Даниэль Фишбух сделал счет 2:1.

Спустя две минуты канадцы воспользовались большинством и Лоусон Круз сравнял счет в матче.

До матча:

До начала турнира Германию не относили к фаворитам, но в плей-офф она преподнесла уже две сенсации.

На предварительном этапе немцы уступали лидерам группы, зато стабильно обыгрывали более слабых оппонентов и финишировали четвертыми. На четвертьфинал Бундестим переехала из Тампере в Ригу, где неожиданно нанесла поражение мощной Швейцарии - 4:1.

А уже в Тампере в драматичном полуфинале Германия прошла сборную США - 4:3 (Тиффельс 2, Шубер, Нобельс). Причем Нобельс сравнял счет на 59-й минуте, когда немцы сняли вратаря, а Тиффельс оформил дубль на 8-й минуте овертайма.

Сборная Германии (ФРГ) сыграет в финале впервые после введения системы плей-офф (с 1992 года). Она никогда прежде не выигрывала золото, а последний раз брала медали в 1953 году.

Канада на четырех последних чемпионатах мира неизменно играет в финале. В трех предыдущих случаях она соперничала с финнами (победа „кленовых“ в 2021-м и поражения в 2019-м и 2022-м).

Сборная Канады - 27-кратный чемпион мира, по этому показателю делит лидерство со сборной СССР/России. Также канадцы 16 раз становились серебряными призерами.

На ЧМ-2023 канадцы привезли далеко не сильнейший состав, что не помешало им вновь добраться до решающих матчей. Если в группе они уступили Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 бул), то в плей-офф взяли реванш у финнов (4:1) за прошлогодний финал и одержали волевую победу над Латвией - 4:2. Во втором периоде шайбу забросил Блэйз, в третьем - Куинн, 18-летний Фантилли и Лоутон (в пустые ворота).