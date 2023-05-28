Чудо не произошло: Канада выиграла рекордный 28-й титулу ЧМ по хоккею(4)
В воскресенье в Тампере завершился ЧМ по хокккею. В финале сборная Канады обыграла Германию со счетом 5:2.
Канада - Германия 5:2
На восьмой минуте сборная Германии вышла вперед. Шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка. Канадцы запросили челлендж на наличие оффсайда, но гол не отменили.
Спустя три минуты Сэмми Блэ помог канадцам сравнять счет в матче.
За семь минут до конца второго периода немцы снова вышли вперед. Даниэль Фишбух сделал счет 2:1.
Спустя две минуты канадцы воспользовались большинством и Лоусон Круз сравнял счет в матче.
На пятой минуте третьего периода канадцы вышли вперед. Сэмми Блэ воспользовался ошибкой немецкого хоккеисты и вывел Канаду вперед.
В середине третьего периоды канадцы удвоили преимущество в счете. В контратаке капитан канадцев Тайлер Тоффоли забросил четвертую шайбу.
В конце матча немцы убрали вратаря и пропустили пятую шайбу в пустые ворота.
Сборная Канады завоевала золотые медали чемпионата мира. В последний раз канадцы побеждали на ЧМ в 2021 году.
Это золото стало для Канады 28-м в истории на ЧМ по хоккею. Команда установила новый рекорд турнира, обойдя СССР/Россию (27 золотых медалей на ЧМ).
Сборная Германии впервые за последние 70 лет завоевала серебряные медали ЧМ.
До матча:
До начала турнира Германию не относили к фаворитам, но в плей-офф она преподнесла уже две сенсации.
На предварительном этапе немцы уступали лидерам группы, зато стабильно обыгрывали более слабых оппонентов и финишировали четвертыми. На четвертьфинал Бундестим переехала из Тампере в Ригу, где неожиданно нанесла поражение мощной Швейцарии - 4:1.
А уже в Тампере в драматичном полуфинале Германия прошла сборную США - 4:3 (Тиффельс 2, Шубер, Нобельс). Причем Нобельс сравнял счет на 59-й минуте, когда немцы сняли вратаря, а Тиффельс оформил дубль на 8-й минуте овертайма.
Сборная Германии (ФРГ) сыграет в финале впервые после введения системы плей-офф (с 1992 года). Она никогда прежде не выигрывала золото, а последний раз брала медали в 1953 году.
Канада на четырех последних чемпионатах мира неизменно играет в финале. В трех предыдущих случаях она соперничала с финнами (победа „кленовых“ в 2021-м и поражения в 2019-м и 2022-м).
Сборная Канады - 27-кратный чемпион мира, по этому показателю делит лидерство со сборной СССР/России. Также канадцы 16 раз становились серебряными призерами.
На ЧМ-2023 канадцы привезли далеко не сильнейший состав, что не помешало им вновь добраться до решающих матчей. Если в группе они уступили Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 бул), то в плей-офф взяли реванш у финнов (4:1) за прошлогодний финал и одержали волевую победу над Латвией - 4:2. Во втором периоде шайбу забросил Блэйз, в третьем - Куинн, 18-летний Фантилли и Лоутон (в пустые ворота).
Что касается очных встреч нынешних финалистов, то с 1991 года между ними состоялось 17 матчей. У Канады - 14 побед (в 2008-м - 10:1, 2015-м - 10:0, 2019-м - 8:1) при одной ничьей (3:3 в 2001-м) и двух поражениях (1:5 в 1996-м и 1:3 в 2021-м).
В плей-офф они соперничали всего дважды. В 2003 году Канада победила в четвертьфинале по буллитам (3:2), в 2017 году на той же стадии - со счетом 2:1.
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