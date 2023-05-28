28.05.2023, 18:24
С понедельника изменится расписание движения поездов Elron
„Работы по системе управления Юго-Западной железной дороги завершены, и с понедельника, 29 мая, мы сможем восстановить обычный график движения. Это означает, что поезда вновь начнут двигаться быстрее, все поезда в направлении Рапла, Тюри и Вильянди будут двигаться в том же расписании, как и до начала в работ в апреле“, - сообщил начальник отдела продаж Elron Ронни Конго.
Уточнить расписание можно на страничке Elron или непосредственно на железнодорожных платформах. Работает также круглосуточный телефон для клиентов +372 616 0245.