С понедельника изменится расписание движения поездов Elron

„Работы по системе управления Юго-Западной железной дороги завершены, и с понедельника, 29 мая, мы сможем восстановить обычный график движения. Это означает, что поезда вновь начнут двигаться быстрее, все поезда в направлении Рапла, Тюри и Вильянди будут двигаться в том же расписании, как и до начала в работ в апреле“, - сообщил начальник отдела продаж Elron Ронни Конго.