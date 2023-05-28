Экономика
28.05.2023, 18:24

С понедельника изменится расписание движения поездов Elron

 
Поезд Elron. Иллюстративный снимок
Поезд Elron. Иллюстративный снимок
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

С 29 мая железнодорожное предприятие Elron изменит расписание поездов в юго-западном направлении. Поезда будут двигаться по тому же расписанию, какое действовало до начала ремонтных работ, сообщает сайт компании.

„Работы по системе управления Юго-Западной железной дороги завершены, и с понедельника, 29 мая, мы сможем восстановить обычный график движения. Это означает, что поезда вновь начнут двигаться быстрее, все поезда в направлении Рапла, Тюри и Вильянди будут двигаться в том же расписании, как и до начала в работ в апреле“, - сообщил начальник отдела продаж Elron Ронни Конго.

Уточнить расписание можно на страничке Elron или непосредственно на железнодорожных платформах. Работает также круглосуточный телефон для клиентов +372 616 0245.

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