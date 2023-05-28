ФОТО | „Нымме Калью“, выигравший только в одной из последних девяти игр, потерпел поражение от „Левадии“

Начало матча осталось за „Левадией“. На 18-й минуте Эрнест Агьири прострелил в штрафную, где защитник „Калью“ Йоан Манноне головой выбил мяч на Эдгара Тура, который с острого угла отправил мяч в ворота.

Через 13 минут полузащитник „Калью“ Герман Шляйн отдал очень мягкую передачу, которую перехватил бывший игрок молодежной сборной Украины Илья Марковский, который хладнокровно разрешил ситуацию и удвоил преимущество хозяев.

Подопечные Никиты Андреева начали второй тайм на глазах у 832 зрителей заметно лучше. На 54-й минуте Александр Волков сократил отставание в счете.

На 68-й и 70-й минутах Илья Антонов допустил ошибки, достойные желтой карточки, которые превратились в красную. После этого „Левадия“ взяла игру под свой контроль и одержала итоговую победу. Если апрельская встреча завершилась победой „Левадии“ 1:0, то на этот раз итоговый счет стал 2:1.

„Игра как игра. Мы пропустили гол из-за глупой ошибки. Но картина игры была приятной“, — сказал помощник тренера „Левадии“ Айн Таммус в прямом эфире ETV2. „Мы смогли держать оборону, но концовка могла бы быть и лучше“.

У „Левадии“ 34 очка после 15 туров, они на четыре очка отстают от лидирующей в таблице „Флоры“. Выиграв лишь одну из восьми последних игр, „Калью“ имеет в сумме 17 очков и остается во второй половине таблицы.

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