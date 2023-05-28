Патриарх Кирилл наказал протоиерея за „Троицу“. Кто такой Леонид Калинин и что он сделал

Как он говорил журналистам, в РПЦ „с пониманием“ отнеслись к выводам специалистов Третьяковки о том, что икону сейчас перевозить за пределы музея нельзя и что „во главе угла“ должен стоять вопрос ее сохранности. Калинин также допускал, что 4 июня в храме Христа Спасителя вместо „Троицы“ может быть выставлен список иконы (его был готов предоставить московский музей Андрея Рублева).

Однако известно, что 15 мая Калинин участвовал в заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи по этому вопросу, а 23 мая - после публикации протокола совета в СМИ - комментировал его итоги в прессе.

Теперь патриарх Кирилл не только уволил его со всех должностей, но и „запретил в священнослужении“. Священник наказан за „воспрепятствование“ принесению на праздник Троицы 4 июня иконы Андрея Рублева в церковь для „молитвенного поклонения“. В чем именно выразилось „воспрепятствование“, в указе не уточняется.

55-летний протоиерей Леонид Калинин - потомственный священник и художник, в его роду были священник богослов и философ Валентин Свенцицкий, умерший в ссылке, и лауреат пяти Сталинских премий скульптор Евгений Вучетич. Он закончил Московский художественный институт им. Сурикова, руководил координационной группой специалистов по воссозданию храма Христа Спасителя и работами по художественному убранству Никольского кафедрального собора в Нью-Йорке. Службу священника начинал в Андрониковом монастыре, где также находится московский музей Андрея Рублева. Затем более 20 лет он прослужил настоятелем в храме священномученика Климента в Замоскворечье.

Об отставке протоиерея говорится в указе патриарха, опубликованном в субботу на официальном сайте Московского патриархата. До этого священник возглавлял экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви. На протяжении 13 лет входил в патриарший совет по культуре и с 2015 года в должности епархиального древлехранителя Московской городской епархии отвечал за контроль за сохранением памятников церковного наследия, находящихся в собственности или пользовании церквей епархии.

После возвращения иконы нашли существенные изменения состояния сохранности „Святой Троицы“ Рублева: 61 участок с „отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы“ (пять участков реставраторы назвали аварийными). Также специалисты отметили появление „многочисленных шелушений красочного слоя по контуру изображения волос ангелов“, эти участки также признаны аварийными, имеющими тенденцию к увеличению и нуждающимися в срочной консервации.

В июле прошлого года, несмотря на многочисленные предостережения о риске резкого ухудшения состояния сохранности „Троицы“, впервые за почти 80 лет икона была вывезена за пределы Москвы - в Троицу-Сергиеву лавру на торжества, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Эксперты обращали внимание на то, что нахождение „Троицы“ вне музейных стен почти неизбежно приведет к ее утрате, а любые перемещения даже на непродолжительное время приводят к резкому ухудшению состояния памятника. Калинин подробно расспрашивал реставраторов и искусствоведов о прошлогоднем опыте путешествия „Святой Троицы“ в лавру и о том, что можно сделать для организации безопасного перемещения иконы.

Участники заседания реставрационного совета 15 мая в момент обсуждения вопроса не знали, что через несколько часов РПЦ объявит о решении российского президента Владимира Путина передать „Святую Троицу“ Андрея Рублева церкви, рассказал Би-би-си участвовавший в заседании совета доктор искусствоведения, завсектором древнерусского искусства в Государственном институте искусствознания (ГИИ) Лев Лифшиц.

После отставки протоиерей сказал ТАСС, что не комментирует решения руководства: „Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку“.

Его замечания прозвучали в контексте того, что состояние иконы значительно ухудшилось после трехдневного нахождения в Троице-Сергиевой лавре в июле 2022 года.

Ранее в разговоре с изданием РБК Калинин говорил, что у него появились вопросы, касающиеся перевозки иконы. По его мнению, для нее следовало бы создать „специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ“ - тогда „не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности“.

Как выяснилось позже, транспортировка иконы до Троице-Сергиевой лавры и ее размещение в храме в прошлом году могли проходить с нарушениями: предоставленная для перевозки „Троицы“ витрина не соответствовала необходимым требованиям - она не обеспечивала „поддержание необходимого температурно-влажностного режима (витрина с пассивным климатом)“ и не была оснащена датчиками, фиксирующими данные температурно-влажностного режима.

На заседании 15 мая протоиерей Калинин требовал от музейщиков доказательств того, что икона стала быстро разрушаться именно после этого. Священник выяснял, было ли детальное обследование иконы до перевозки в лавру, кто отвечал за транспортировку и почему икону поместили не в климатическую капсулу, а в обычную витрину с нарушением правил.

„Может быть, мы неправильно проинформировали святейшего патриарха, скажем, о том, что абсолютно не существует киота, обеспечивающего необходимое условие хранения иконы?“ - не исключал протоиерей.

Только получив ответы на все вопросы, представитель РПЦ вынужден был согласиться с тем, что в данный момент есть высокая опасность утраты „Троицы“ в случае ее нахождения вне музейных стен.

„Это должно быть понято всем обществом, и церковью, и руководством, что есть проблемы, которые придают этой иконе на сегодняшний день невывозной статус - до того момента, конечно, пока наши реставраторы не научатся, может быть, „лечить“ [древние иконы]“, - заявил тогда Калинин.

Под протоколом совета с „консолидированным заключением“ о том, что икона „не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня“ из-за ее „сложного и нестабильного“ состояния, стоит подпись Калинина.

24 мая после публикации документа протоиерей сказал „Интерфаксу“, что эта подпись означает только то, что он „ознакомлен“ с документом. И подчеркнул, что „ряд выводов реставрационного совета“ считает „избыточными, чрезмерными“. „Хотя обеспокоенность музейного сообщества я абсолютно, полностью разделяю“, - заявил Калинин.