28.05.2023, 16:19
ФОТО | В тяжелом ДТП c участием такси пострадали три человека. Водителя пришлось вырезать из кузова(8)
В воскресенье днем, в начале четвертого, на 3-м километре шоссе Вильянди — Рынгу (волость Вильянди) произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали три человека.
По предварительным данным, столкнулись такси Mercedes-Benz и легковой автомобиль Škoda. Виновником аварии, вероятно, является 71-летний водитель Škoda, который выехал наперерез ехавшему по главной дороге такси.
Водитель Škoda оказался заблокированным в кузове автомобиля, спасателям пришлось для освобождения мужчины разрезать машину.
В такси помимо водителя находился также клиент, их обоих тоже доставили в больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.