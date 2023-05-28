28.05.2023, 16:01
Число погибших в результате российского удара по Днепру возросло
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
Число жертв удара по Днепру 26 мая возросло до четырех, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, трое человек, считавшихся пропавшими без вести, признаны погибшими.
„Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники“, - заявил Лысак.
По информации генпрокуратуры Украины, во время обстрела Днепра в пятницу ракеты попали в медицинское учреждение и ветеринарную клинику. Тогда сообщалось о двух погибших - 69 и 57 лет, напоминает Би-би-си.