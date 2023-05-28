Число погибших в результате российского удара по Днепру возросло

„Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники“, - заявил Лысак.

По информации генпрокуратуры Украины, во время обстрела Днепра в пятницу ракеты попали в медицинское учреждение и ветеринарную клинику. Тогда сообщалось о двух погибших - 69 и 57 лет, напоминает Би-би-си.