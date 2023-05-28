Сколько стоит жителю Эстонии вылечить зубы за границей. И стоит ли рисковать?

„Наша клиника не против выбора пациентов в сторону той или иной клиники как внутри страны, так и за ее пределами, – говорит Константин Логинов. – Если мы говорим о лечении не в Эстонии, то я советовал бы очень тщательно выбирать как клинику, так и доктора – только по отзывам своих реальных знакомых. Ехать и сразу делать большую работу точно не стоит. Лучше начать с одной небольшой процедуры и через какое-то время, убедившись, что проблема решена грамотно и пациент доволен, рассматривать вариант дальнейшего лечения“.

Зачастую пациентов, которые хотели бы решить зубные проблемы за рубежом, останавливает опасение, что в случае каких-либо проблем они не получат помощи дома, потому что врачи могут не захотеть исправлять чужие ошибки – либо отправят в клинику, которая выполняла работу с первого шага, либо предложат переделать все с нуля.

Главврач Läänemere hambakliinik Константин Логинов говорит, что сегодня стоматологический туризм достаточно развит среди местного населения, хотя, по его наблюдениям, несколько лет назад тенденция была выше, чем сейчас. Люди действительно могут найти более дешевые варианты лечения или протезирования, но важно не забывать, что учитывать следует и сопутствующие факторы: стоимость проезда, проживания, питания, виз, страховок и т. д.

Желающие решить свои зубные проблемы едут туда, где можно получить качественные услуги дешево и быстро, и это общемировая практика. Жители западноевропейских стран ездят лечить зубы в Венгрию, Румынию, Словакию и Польшу, граждане США и Канады – в Мексику и Перу, уругвайцы – в соседнюю Аргентину. У эстонских „зубных туристов“ на первом месте по популярности – Белоруссия.

Имплантация и протезирование зубов – очень дорогое удовольствие. Чтобы „сделать зубы“, люди зачастую копят деньги годами или берут кредиты. В стоматологии стоимость услуг формируют затраты на аренду помещения, оплату труда врачей и расходные материалы, поэтому цены для клиентов в различных странах и городах значительно отличаются. Если не ограничиваться только отечественной стоматологией, то можно найти и значительно более бюджетные варианты за рубежом.

По словам доктора Логинова, не так уж редко пациенты впоследствии обращаются к нашим врачам с проблемами после лечения и протезирования за рубежом. Чаще всего, говорит он, дело в том, что не была проведена качественная диагностика. На небольшие проблемы просто закрыли глаза, в результате проблема стала большой. Например, были установлены коронки на недолеченные зубы, которые потом стали болеть под коронками, пошло воспаление и так далее.

„Если вы планируете лечиться за пределами Эстонии, не стоит бояться, что потом вас никто не примет, если вдруг возникнут проблемы с зубами. Примут и обязательно помогут. Если проблему можно решить перелечиванием или починкой конструкции во рту, то все сделают, – заверяет доктор Логинов. – Все начинать сначала просто так никто не будет, между доктором и пациентом все обсуждается и будут предложены возможные варианты. Риск того, что, например, придется переустанавливать имплантат, возможен даже и в том случае, если человек ставил его в Эстонии. Клиники работают с разными системами, и у каждой элементарно свои инструменты, но и тут мы можем пойти навстречу пациенту и заказать нужные инструменты у поставщиков. Правда, это уже компенсирует сам пациент, так как это делают только для него, клиника дальше этим не пользуется“.



Лечение за рубежом – риск для пациента

Марьо Синиярв, заведующая стоматологическим отделением Кассы здоровья, говорит, что проведение стоматологических процедур в чужой стране – это всегда риск для пациента. Любая лечебная процедура может иметь побочные эффекты и осложнения, и в этом случае врач и учреждение, проводившее лечение, пациенту помогают, потому что точно знают, что (какая процедура лечения), как (каким методом) и чем (какими материалами и инструментами) было выполнено.