Сколько стоит жителю Эстонии вылечить зубы за границей. И стоит ли рисковать?(2)
Как известно, проблемы с зубами не приносят ничего, кроме боли и денежных трат, и принцип „нет зуба – нет проблемы“ тут не работает. Если зубов нет, проблем становится только больше. Современная стоматология движется по пути прогресса семимильными шагами, и сегодня справиться можно практически с любыми заболеваниями – только плати. Вот с этим последним как раз и получается загвоздка. Сколько стоит сделать зубы за границей и стоит ли риска итоговый результат? Тему изучил еженедельник „МК-Эстония“.
Имплантация и протезирование зубов – очень дорогое удовольствие. Чтобы „сделать зубы“, люди зачастую копят деньги годами или берут кредиты. В стоматологии стоимость услуг формируют затраты на аренду помещения, оплату труда врачей и расходные материалы, поэтому цены для клиентов в различных странах и городах значительно отличаются. Если не ограничиваться только отечественной стоматологией, то можно найти и значительно более бюджетные варианты за рубежом.
Желающие решить свои зубные проблемы едут туда, где можно получить качественные услуги дешево и быстро, и это общемировая практика. Жители западноевропейских стран ездят лечить зубы в Венгрию, Румынию, Словакию и Польшу, граждане США и Канады – в Мексику и Перу, уругвайцы – в соседнюю Аргентину. У эстонских „зубных туристов“ на первом месте по популярности – Белоруссия.
Маленькая проблема может стать большой
Главврач Läänemere hambakliinik Константин Логинов говорит, что сегодня стоматологический туризм достаточно развит среди местного населения, хотя, по его наблюдениям, несколько лет назад тенденция была выше, чем сейчас. Люди действительно могут найти более дешевые варианты лечения или протезирования, но важно не забывать, что учитывать следует и сопутствующие факторы: стоимость проезда, проживания, питания, виз, страховок и т. д.
Зачастую пациентов, которые хотели бы решить зубные проблемы за рубежом, останавливает опасение, что в случае каких-либо проблем они не получат помощи дома, потому что врачи могут не захотеть исправлять чужие ошибки – либо отправят в клинику, которая выполняла работу с первого шага, либо предложат переделать все с нуля.
„Наша клиника не против выбора пациентов в сторону той или иной клиники как внутри страны, так и за ее пределами, – говорит Константин Логинов. – Если мы говорим о лечении не в Эстонии, то я советовал бы очень тщательно выбирать как клинику, так и доктора – только по отзывам своих реальных знакомых. Ехать и сразу делать большую работу точно не стоит. Лучше начать с одной небольшой процедуры и через какое-то время, убедившись, что проблема решена грамотно и пациент доволен, рассматривать вариант дальнейшего лечения“.
По словам доктора Логинова, не так уж редко пациенты впоследствии обращаются к нашим врачам с проблемами после лечения и протезирования за рубежом. Чаще всего, говорит он, дело в том, что не была проведена качественная диагностика. На небольшие проблемы просто закрыли глаза, в результате проблема стала большой. Например, были установлены коронки на недолеченные зубы, которые потом стали болеть под коронками, пошло воспаление и так далее.
„Если вы планируете лечиться за пределами Эстонии, не стоит бояться, что потом вас никто не примет, если вдруг возникнут проблемы с зубами. Примут и обязательно помогут. Если проблему можно решить перелечиванием или починкой конструкции во рту, то все сделают, – заверяет доктор Логинов. – Все начинать сначала просто так никто не будет, между доктором и пациентом все обсуждается и будут предложены возможные варианты. Риск того, что, например, придется переустанавливать имплантат, возможен даже и в том случае, если человек ставил его в Эстонии. Клиники работают с разными системами, и у каждой элементарно свои инструменты, но и тут мы можем пойти навстречу пациенту и заказать нужные инструменты у поставщиков. Правда, это уже компенсирует сам пациент, так как это делают только для него, клиника дальше этим не пользуется“.
Лечение за рубежом – риск для пациента
Марьо Синиярв, заведующая стоматологическим отделением Кассы здоровья, говорит, что проведение стоматологических процедур в чужой стране – это всегда риск для пациента. Любая лечебная процедура может иметь побочные эффекты и осложнения, и в этом случае врач и учреждение, проводившее лечение, пациенту помогают, потому что точно знают, что (какая процедура лечения), как (каким методом) и чем (какими материалами и инструментами) было выполнено.
В случае лечения, проведенного в иностранном государстве, данные об оказанных пациенту услугах и проведенных обследованиях (например, рентген) не попадают в действующую в Эстонии информационную систему здравоохранения, и также очень часто их не выдают пациенту. Это создает ситуацию, когда в случае необходимости экстренной помощи эстонский стоматолог не располагает информацией о предшествующем лечении, а оказание помощи затруднено или сопряжено с дополнительными расходами для пациента (которые пациент, конечно, не учел, начиная лечение за границей). Таким образом, общая стоимость лечения в итоге может оказаться выше, чем если бы лечение с самого начала проводилось в Эстонии.
Еще одна проблема лечения зубов за границей – отсутствие регулярных контрольных визитов. Пациенты редко или вообще не посещают выполнявшего работу врача для осмотра или недостаточно проинструктированы.
В ситуации, требующей неотложной стоматологической помощи, пациент может записаться на прием в учреждения, заключившие договор с Кассой здоровья. Для сравнения, в случае лечения, проводимого в другой стране, возможность экстренной помощи в том же учреждении часто отсутствует (у больного может не быть возможности снова выехать в иностранное государство либо состояние его здоровья затрудняет поездку).
Касса здоровья рекомендует проводить стоматологические процедуры в Эстонии, поскольку таким образом пациенту гарантируется доступность последующего ухода. В Эстонии предлагают все стоматологические услуги. Если возникают проблемы с доступностью лечения у договорных партнеров, пациент может обратиться в Кассу здоровья.
Кроме того, напоминает Марьо Синиярв, касса полностью финансирует стоматологическую помощь детям в возрасте до 19 лет, таким образом, у каждого человека есть возможность расти с хорошей гигиеной полости рта. При этом человеку отводится важная роль в поддержании здоровья полости рта, что может быть обеспечено ежегодными контрольными визитами к стоматологу и и соблюдением требований гигиены в домашних условиях.
Личный опыт читателя
„Лет 10–12 назад у меня начались серьезные проблемы с зубами, но все как-то не доходили руки взяться за себя, то на одно деньги надо, то на другое, а зубы – потом, потом… Но в 2021-м – сломался передний зуб, и уже откладывать посещение врача было некуда. Стоматолог развел руками: запустила, спасать нечего. Только пеньки удалять. Осталось у меня на верхней челюсти всего семь своих зубов и девять зубов на нижней. Проблему с зубами надо было решать и срочно. Имплантация или протезирование съемными протезами? Я помаялась, почитала интернет, послушала знакомых и выбрала протезирование. Начала узнавать цены, сходила на прием к нескольким ортодонтам и, мягко говоря, загрустила. В одной из клиник мне насчитали за нейлоновый протез на верхнюю челюсть и циркониевые керамические коронки больше трех тысяч евро.
Посмотреть цены в Белоруссии – такая идея пришла после просмотра одного из форумов в интернете. Я почитала отзывы, выбрала клинику в Витебске, написала им. Мне ответили практически сразу и попросили панорамный снимок челюстей. Я отправила.
Через несколько дней позвонили из клиники и озвучили план лечения, который состоял из трех этапов. Туда входила подготовка зубов, изготовление и установка временного моста на передние зубы, изготовление и установка семи циркониевых коронок на верхнюю челюсть, двух металлокерамических коронок на нижнюю челюсть и изготовление нейлоновых частично-съемных протезов на верхнюю и нижнюю челюсти. По итогу – чуть больше 1800 евро.
Я помучилась еще немного, почитала отзывы в интернете… и решилась.
В первый мой приезд была проведена полная подготовка зубов к протезированию: под местной анестезией удалили нервы, обточили зубы и сняли слепки. Также для меня были изготовлены и установлены временные пластмассовые коронки на передние зубы. Они были ужасно неудобные, челюсть стягивало, обточенные зубы под ними ныли, говорить было тяжело и, если совсем уж честно, я стала подозревать, что ввязалась в авантюру. С ними я отходила почти месяц.
Во второй приезд мне установили изготовленные циркониевые и металлокерамические коронки, придали им нужную мне форму, сняли повторно слепки для протезов, изготовили протезы (один раз пригласили на примерку), установили, научили надевать и снимать и объяснили, как за ними ухаживать. Оказалось, их можно не снимать на ночь, это очень удобно!
Доктор сказал, я должна походить с этими протезами как минимум неделю, чтобы понять, нужна ли протезу дополнительная подгонка. Но через первые два-три дня ощущение дискомфорта полностью прошло и ехать в клинику третий раз не понадобилось.
На дорогу ушло около 350 евро, я ездила автобусом с пересадкой в Риге. На аренду 1-комнатной квартиры – 130 евро за все дни 8 дней, что я провела в Белоруссии. Плюс лечение 1800 евро. Ну и питание, конечно, хотя по понятным причинам питалась я там скромно. В целом сэкономить удалось около тысячи евро. Довольна ли я результатом? Очень довольна. Кто не знает, никогда не догадается, что зубы не свои.
Анастасия И.“
Совет
На что следует обратить внимание пациенту при решении вопроса о лечении зубов за границей?
Люди должны учитывать следующее:
Касса здоровья не компенсирует лечение зубов в третьих странах;
Лицо, проводящее лечение, и лицо, берущее на себя риск, несут ответственность за проведенное лечение;
Осложнения или будущие несоответствия в оплате услуг могут быть необратимыми.
Источник: Касса здоровья
Сколько стоит вставить зубы за границей?
Сегодня среди жителей Восточной Европы и, в частности, Эстонии и Латвии особенно популярно лечение зубов в Беларуси. Такая востребованность объясняется возможностью изрядно сэкономить, иногда до 50% стоимости услуг, также многим важно отсутствие языкового барьера. Конечно, в каждой клинике стоимость отдельной процедуры и общую стоимость рассчитывают индивидуально. Она может варьироваться в зависимости от медицинского случая, квалификации врача, сложности процедуры и наличия осложнений. Влияет и стоимость используемых материалов и инструментов. Однако некоторые цены в разных странах можно сравнить.
Например, один имплантат с металлокерамической коронкой вместе с установкой в Эстонии обойдется примерно в 1000–1200 евро, в цену входят также инъекции, снимки, диагностирование, консультации, оплачиваются отдельно ортопантомограмма, 3D-снимки, наращивание кости. Комплексное лечение челюсти может обойтись в 9000–10000 евро.
В Латвии установка под ключ одного импланта стоит около 1700 евро, в эту цену не входит операция по наращиванию кости, которая не всегда бывает нужна.
В белорусской клинике цена имплантации зуба под ключ вместе с коронкой составит около 700 евро. В эту стоимость включены имплантат, абатмент и циркониевая коронка, а также все работы и необходимые материалы (кроме костной пластики).
Установить один имплантат с металлокерамической коронкой под ключ при условии, что не требуется никаких дополнительных манипуляций, в России можно за 450 евро в Москве (дополнительно оплачивается рентген – 20 евро) или найти клинику на периферии, например, в Кингисеппе цены на имплантацию под ключ начинаются от 250 евро.
Имплантация под ключ в Казахстане на 1–4 идущих подряд зуба обойдется в 480 евро. Цена включает 3D-моделирование, титановый штифт, заглушку на время приживления импланта, биоматериалы для ускорения реабилитации десны, коронку из диоксида циркония, работу врачей.
Некоторые стоматологические клиники Турции предлагают иностранным туристам пакет услуг, в который входит консультация стоматолога, проживание в отеле, трансфер и протезирование. Стоимость такого пакета от 1400–1700 евро.
Средняя стоимость установки зубного импланта с коронкой в Болгарии колеблется от 800 до 100 евро. В предложения входит местная анестезия, консультация врача, панорамный рентген, трансфер аэропорт-клиника-аэропорт и установка зубного импланта с коронкой. Проживание не включено.
В Грузии цена установки имплантатов под ключ начинается от 600 евро, в цене установка имплантата, включая протезирование (имплант, формирователь десны, циркониевая коронка, 3D-диагностика для имплантации), при установке более трех имплантатов проживание в гостинице при клинике – бесплатно.
Средняя цена на установку зубного импланта с коронкой в Польше составляет 1300 евро, в Украине – 861 евро, в Сербии 636 евро.
Три способа сэкономить на лечении зубов
1. Тщательная гигиена ротовой полости
Самым элементарным способом профилактики возникновения кариеса является забота о зубах – как дома, так и в кабинете зубного врача. Заодно это является и самым простым способом экономии на лечении зубов.
Тщательная гигиена ротовой полости предполагает чистку зубов не менее двух раз в день. А также использование зубной нити – не менее раза в день. Эти самые простые, но дающие отличный результат действия важны для здоровья ваших зубов и десен.
2. Профессиональная чистка зубов у гигиениста
Удаление зубного камня и чистка зубов содой помогают предотвратить заболевания десен, кариес и воспаления.
3. Регулярная проверка состояния зубов
Для здоровья ротовой полости и предотвращения значительных расходов на стоматологическую помощь в будущем каждый человек должен не менее одного, а лучше два раз в год проверять состояние зубов у стоматолога. Как говорится, лучшая защита – это профилактика.
Однако по-прежнему существует тенденция, когда к врачу обращаются лишь тогда, когда уже возникла зубная боль или какая-то иная связанная с зубами проблема. К счастью, ситуация в Эстонии улучшается, и все больше людей приходит на профилактическую проверку зубов.
Регулярные проверки состояния зубов и хорошая гигиена ротовой полости помогут предотвратить большинство заболеваний зубов.
Источник: Läänemere kliinik