Дефолта в США не будет: Байден и республиканцы договорились

„Это важный шаг вперед, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех. Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят. Такова ответственность управления, — заявил Байден. — Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест“.