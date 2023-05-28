Всё лето в Ласнамяэ будут проходить бесплатные игровые утренники
Летом в рамках посвященной 30-летию района программы мероприятий в Ласнамяэ пройдут детские игровые утренники. Участие бесплатное.
„Одной из целей юбилейной программы Ласнамяэ было предложить возможность для проведения досуга детям, молодежи и взрослым. Игровые утренники предназначены для детей. В общей сложности они пройдут в восьми разных местах по всему району“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
По случаю 30-летия района Ласнамяэ в течение летних месяцев в разных частях Ласнамяэ состоятся бесплатные детские игровые утренники. Все запланированные утренники будут проходить по воскресеньям, начиная с 11 часов утра.
Тема игровых утренников – дворовые игры, которые проведут сотрудники действующего в Ласнамяэ молодежного клуба Izum. Игровые утренники длительностью около часа пройдут на открытом воздухе.
График игровых утренников (все мероприятия начинаются в 11 часов утра):
- 04.06 игровая площадка в парке Паэ,
- 11.06 центральная площадка в парке Тондилоо,
- 18.06 зелёная зона П.Пинна (ул. П.Пинна, 1),
- 09.07 игровая площадка Катлери/Паасику,
- 30.07 парк Прийсле,
- 06.08 игровая площадка Коорти,
- 13.08 игровая площалка Раадику,
- 20.08 парк Тондираба (со стороны ледового холла).
Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.