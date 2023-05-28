Всё лето в Ласнамяэ будут проходить бесплатные игровые утренники

„Одной из целей юбилейной программы Ласнамяэ было предложить возможность для проведения досуга детям, молодежи и взрослым. Игровые утренники предназначены для детей. В общей сложности они пройдут в восьми разных местах по всему району“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко .

По случаю 30-летия района Ласнамяэ в течение летних месяцев в разных частях Ласнамяэ состоятся бесплатные детские игровые утренники. Все запланированные утренники будут проходить по воскресеньям, начиная с 11 часов утра.

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.