ФОТОРЕПОРТАЖ | „Алика, мы тебя любим!“ Смотрите, как прошел концерт Миловой в столичном парке Тондираба

„Моя мама — твой большой фанат!“

„А вдруг сможем и сфотографироваться с Аликой?“, — группа подростков радостно прыгает возле сцены, бурно обсуждая возможность сделать селфи с участницей „Евровидения“ этого года.

Алика, словно услышав, выходит постоять возле сцены, и на нее буквально обрушивается поток желающих получить совместные фото. Сфотографироваться с певицей спешат буквально все, просятся даже целыми семьями.

Но общение ограничивается не только фото: кто-то говорит Алике слова благодарности и поддержки, кто-то хочет взять автограф, но стесняется. Молодая девушка достает из рюкзака блокнот и смело направляется к Алике. Автограф получен, девушка счастливо отходит в сторонку, разглядывая полученный „подарок“ от кумира. Оживляются и остальные, тихонько удивляясь, что после такого большого конкурса, как Евровидение, певица ведет себя открыто и радостно соглашается фотографироваться и общаться.

Буквально за пару минут перед началом концерта RusDelfi удается задать Алике несколько вопросов.

— Чувствуете ли к себе больше внимания после Евровидения, чем когда-либо?

— Внимания и правда прибавилось. Каждый раз, когда ко мне подходят, всегда очень приятно.

Алика не успевает договорить, как к нам подбегает девочка лет шести и радостно рапортует: „Моя мама — твой большой фанат!“ „Дааа? Передавай привет маме тогда!“ — улыбается певица. Девочка кивает, говорит „Хорошо!“ и убегает в ожидающую концерта толпу.

— Понимаю, что такое внимание — это часть жизни и часть профессии, — продолжает Алика. — Поэтому для меня очень важно общаться с людьми, которым нравится мое творчество. И да, оставлять воспоминания в виде фотографий или автографов лично для меня очень радостно.

„Сегодня очень классная, солнечная атмосфера, музыкально“, — улыбается Алика и устремляется за сцену. Совсем немного — и концерт начнется.

„Она — наша звездочка!“