ФОТОРЕПОРТАЖ | „Алика, мы тебя любим!“ Смотрите, как прошел концерт Миловой в столичном парке Тондираба(4)
Кульминацией семейного дня, который прошел сегодня в ласнамяэском парке Тондираба, стало выступление участницы „Евровидения 2023“ от Эстонии Алики Миловой. Концерт хедлайнера мероприятия был назначен на два, но желающие вживую увидеть и услышать лучший голос страны собирались задолго до начала. Как зрители встретили Алику — в репортаже RusDelfi.
„Моя мама — твой большой фанат!“
„А вдруг сможем и сфотографироваться с Аликой?“, — группа подростков радостно прыгает возле сцены, бурно обсуждая возможность сделать селфи с участницей „Евровидения“ этого года.
Алика, словно услышав, выходит постоять возле сцены, и на нее буквально обрушивается поток желающих получить совместные фото. Сфотографироваться с певицей спешат буквально все, просятся даже целыми семьями.
Но общение ограничивается не только фото: кто-то говорит Алике слова благодарности и поддержки, кто-то хочет взять автограф, но стесняется. Молодая девушка достает из рюкзака блокнот и смело направляется к Алике. Автограф получен, девушка счастливо отходит в сторонку, разглядывая полученный „подарок“ от кумира. Оживляются и остальные, тихонько удивляясь, что после такого большого конкурса, как Евровидение, певица ведет себя открыто и радостно соглашается фотографироваться и общаться.
Буквально за пару минут перед началом концерта RusDelfi удается задать Алике несколько вопросов.
— Чувствуете ли к себе больше внимания после Евровидения, чем когда-либо?
— Внимания и правда прибавилось. Каждый раз, когда ко мне подходят, всегда очень приятно.
Алика не успевает договорить, как к нам подбегает девочка лет шести и радостно рапортует: „Моя мама — твой большой фанат!“ „Дааа? Передавай привет маме тогда!“ — улыбается певица. Девочка кивает, говорит „Хорошо!“ и убегает в ожидающую концерта толпу.
— Понимаю, что такое внимание — это часть жизни и часть профессии, — продолжает Алика. — Поэтому для меня очень важно общаться с людьми, которым нравится мое творчество. И да, оставлять воспоминания в виде фотографий или автографов лично для меня очень радостно.
„Сегодня очень классная, солнечная атмосфера, музыкально“, — улыбается Алика и устремляется за сцену. Совсем немного — и концерт начнется.
„Она — наша звездочка!“
Возле сцены стоит молодая девушка — не успела сфотографироваться с любимой певицей. На глазах проступили слезы. Папа утешает девочку и аккуратно подталкивает к началу сцены.
Пришедшие специально послушать выступление Алики уже давно заняли самые, на их взгляд, удачные места. В первых рядах присели дети, громко хлопая и радостно улюлюкая.
Первые аккорды — и пришедшие оживляются. С выходом на сцену Алики десятки телефонов устремляются вверх — все активно снимают.
„Мама, мама, ты видишь?“ — буквально кричит в телефон девочка лет одиннадцати и запускает прямой эфир на своей страничке в соцсети.
„Очень рада всех видеть! Когда вышла на сцену — опешила, не знала, что вас так много сегодня здесь“, — разговаривает с публикой Алика на русском и эстонском.
После ее слов пришедшие громко кричат и начинают пританцовывать.
„Она — наша звездочка, — радостно общаются между собой посетители концерта. — Незаслуженное восьмое место, как ни крути“.
Одобрительные слова в адрес участницы „Евровидения“ можно было слышать на протяжении почти часа — именно столько Алика пела для пришедших в парк Тондираба. В середине концерта певица пошутила, что зря сделала прическу.
„Такой ветер! Когда будете выкладывать видео, которое вы сделали, можно голову отрезать“, — пошутила Алика. „Ты лучшая!“, — крикнули из толпы.
Во время концерта звучали различные песни, были, по признанию самой певицы, и совсем новые. Конечно же, все ждали саму главную пока композицию в репертуаре Алики — песню „Bridges“.
„Спасибо, что голосовали за меня на Евровидении!“ — попрощалась после выступления со всеми Милова.