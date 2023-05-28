СЕЙЧАС | Голевая феерия: Латвия играет вничью с США в матче за третье место ЧМ по хоккею

США - Латвия 2:2 (идет второй период)

В самом начале первого периода бросок Роберта Букартса вывел Латвию вперед.

Спустя две минуты Рокко Гримальди бросил в дальний угол и сравнял счет в матче.

За четыре минуты до окончания первого Латвия снова вышла вперед. Защитник Янис Якс протолкнул шайбу в ворота США.

За минуту до окончания первого периода Латвия осталась в меньшинстве и пропустила вторую шайбу. Гримальди нанес мощный и точный бросок, сравняв счет в матче.

При этом чуть ранее шайба попала в лицо Яксу, Мазур пытался пробросить ее себе на ход, в итоге защитник сборной Латвии получил небольшое повреждение.

До матча:

На групповом этапе обе команды произвели отличное впечатление, а в четвертьфинале продлили свои длинные победные серии. Но полуфиналы, судя по тому, как складывались матчи, принесли им разочарование.

Сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе, в 1/4 финала буднично разобралась с Чехией (3:0). В полуфинале против немцев вела 2:0 (Так, Гримальди) и 3:2 (Эйссимонт), но не удержала фору. Бундестим в концовке сменила вратаря на шестого полевого игрока и сравняла счет, а на 8-й минуте овертайма Германия вырвала победу (4:3).

После 1992 года США 12-й раз сыграли в полуфиналах ЧМ, но пока ни разу не выходили в финал. На четырех предыдущих турнирах команда трижды играла матч за бронзу, и в двух случаях брала медали - в 2018-м (4:1 над Канадой) и в 2021-м (6:1 над Нерманией). В прошлом году за третье место США уступили Чехии (4:8).

Сборная Латвии на ЧМ-2023 пишет историю. Команда Харийса Витольньша добилась небывалых успехов и поднялась на невиданные прежде высоты - никогда ранее она не проходила дальше четвертьфинала и не оспаривала медали.

На предварительном этапе в Риге латвийская сборная победой над Швейцарией в овертайме (4:3) добыла себе путевку в плей-офф, на этом не остановилась и преподнесла еще одну сенсацию - в четвертьфинале хозяева площадки остановили грозную Швецию - 3:1 (Данс Лочмелис, Микс Индрашис, Янис Якс).