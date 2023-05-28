В Таллинне в ДТП погибла женщина

Как сообщила полиция, автомобиль, в котором находилась женщина, врезался в линию электропередачи.

В машине находились и другие люди, но они ко времени прибытии полиции покинули место происшествия.

Участок, где произошла трагическая авария, закрыт для движения.

В социальных сетях активно началось обсуждение случившейся трагедии. Те, кто часто ездит по участку дороги, где произошло ДТП, комментируют, что дорога там плавно уходит в поворот, и потерять управление в такой ситуации — крайне сложно.

Версии таллиннцы выдвигают самые разные, но все сходится к одной — пьяный водитель и машина на огромной скорости.

RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы узнать подробности произошедшего.

На момент 13.00 в полиции прокомментировали, что на месте происшествия еще продолжаются процедуры, в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.

Будет дополнено!





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