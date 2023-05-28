ЧП и криминал
28.05.2023, 11:23

ФОТО | В Таллинне в ДТП погибла женщина

 (25)
Дополняется!
Место аварии
Место аварии
ФОТО: Владимир Котик

Сегодня в 9.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на Пальясааре теэ произошло ДТП, в котором погибла женщина.

Как сообщила полиция, автомобиль, в котором находилась женщина, врезался в линию электропередачи.

В машине находились и другие люди, но они ко времени прибытии полиции покинули место происшествия.

Участок, где произошла трагическая авария, закрыт для движения.

В социальных сетях активно началось обсуждение случившейся трагедии. Те, кто часто ездит по участку дороги, где произошло ДТП, комментируют, что дорога там плавно уходит в поворот, и потерять управление в такой ситуации — крайне сложно.

Версии таллиннцы выдвигают самые разные, но все сходится к одной — пьяный водитель и машина на огромной скорости.

RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы узнать подробности произошедшего.

В 13.00 полиция сообщила, что на месте происшествия продолжаются следственные действия, но дорога для движения частично открыта.

Место аварии

Будет дополнено при поступлении свежей информации!


Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии