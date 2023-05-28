ФОТО | Трагическое ДТП в Таллинне: погибла 41-летняя женщина. Один из находившихся в машине по-прежнему в бегах

По словам оперативного дежурного Ляэне-Харьюского отделения полиции Мартина Тедера, о ДТП сообщил случайный прохожий.

В момент аварии в машине находились четыре человека, из них двое убежали после ДТП с места происшествия.

Один из пассажиров — 41-летняя женщина - получила в результате аварии настолько серьезные травмы, что скончалась на месте. Оставшийся на месте ДТП мужчина травм избежал.

Несчастье произошло непосредственно перед железнодорожным переездом, на прямом участке дороги при хорошей видимости. На месте аварии действует ограничение скорости в 50 км/ч, но картина происшествия дает основания подозревать, что автомобиль двигался с гораздо более высокой скоростью.

Об этом говорит тот факт, кто машина буквально снесла два столба линии электропередачи и получила очень серьезные повреждения.

Оставшийся на месте ДТП мужчина находился в тяжелой степени опьянения. Сильно пьян был и мужчина, скрывшийся с места аварии, но позже задержанный полицией.

Второй сбежавший мужчина еще не задержан. Но его личность полиции известна, мероприятия по его поиску и задержанию продолжаются. Стражи порядка советуют ему самому связаться с полицией.

Все обстоятельства трагической аварии будут выяснены в ходе расследования уголовного дела. В том числе и то, кто находился за рулем в момент ДТП.

Следственные действия на месте аварии завершены, дорога очищена, снесенные столбы удалены. Движение в обе стороны полностью восстановлено.

Ниже - фотографии мужчины, которого разыскивает полиция.

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