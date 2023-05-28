ВИДЕО | Михаил Подоляк в интервью Delfi: война постепенно смещается на сторону России – это плата за то, что ты вошел и проиграл

„Безусловно, они все (ЧВК „Вагнер“ — прим. редакции) пребывали в таких иллюзиях, в иллюзорном мире, что буквально ещё немножко, мы дожмём Украину, и дальше будем делить — делить Украину. Полностью тотально будем контролировать, убьём какую-то часть украинцев в лагерях, заберем имущество украинцев, и можно будет грабить абсолютно в большом объеме. И вот здесь наступает второй этап. И это этап не то, что прозрение Пригожина, это этап объективного осознании того, что в России сакральность власти умирает, управляемость процессами умирает, и грабить можно не Украину. Вернее, Украину у вас не получится грабить. А грабить можно будет саму Россию, ну то есть, грубо говоря, войти в этап передела на внутреннем рынке, российском. Сегодняшняя элита исчезнет. А люди пассионарного типа, к которым, безусловно, относятся и Пригожин, как раз получат возможность как-то перераспределить и влияние, и имущества внутри России.

„Заявления Пригожина являются продолжением конфликта, который, конечно же, никуда не ушёл — конфликта между Минобороны РФ и ВЧК „Вагнер“. Пригожин будет продолжать эскалацию, Пригожин будет использовать заявление, чтобы обеспечить это давление на военное руководство Российской Федерации, которому он относится крайне брезгливо. Почему? Потому что, в отличие от этого же руководства, безусловно, Пригожин действительно знает, что это за война, и реально понимает, что происходит на поле боя. Опять же, еще раз подчеркиваю, в отличии от руководства Российской Федерации“, — комментирует Подоляк. С помощью подобной риторики Евгений Пригожин надеется реализовать собственные корыстные цели, только уже внутри России, полагает советник президента Украины.

В разгар боев за Бахмут, Евгений Пригожин регулярно выступал с резкой и не всегда цензурной критикой военного руководства РФ, в частности — министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Позже, в беседе с политконсультантом Константином Долговым, Пригожин заявил о провале военных целей России, назвал украинскую армию „одной из самых сильных в мире“, а также сделал заявление, ставшее впоследствии одним из самых цитируемых: „Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем“.

Одним из самых громких событий недели, безусловно, стал рейд российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, в Белгородскую область. Украинская сторона по-прежнему настаивает, что Киев не имеет прямого отношения к данным мероприятиям и, опять же, не заинтересован в заходе на территорию России. Но действия российских добровольцев, их акции, ставшие уже регулярными — это определенный сигнал и куда более глубокий процесс.

Но именно в Бахмуте полностью, окончательно обнулился миф о существовании какой-то чудовищной боеспособной российской армии, обнулился миф, что ЧВК „Вагнер“ могут существенно влиять на ход событий. Окончательно умерла концепция, что Путин управляет войной лично и понимает, что там происходит“, — говорит советник президента Украины.

„Как будто бы мы в художественном кино сидим и ждем одного события: в 12:00, условно говоря, в конкретный день, начнутся такие-то события. Конечно, этого не будет. Это множество, десятки, а то и сотни, различных действий, разных подразделений Украины, которые так или иначе тестируют российскую оборону, уничтожают те складские возможности, которые есть, ресурсное обеспечение России, подвозы, мобилизационные резервы, так далее.

Говоря о контрнаступлении, Михаил Подоляк еще раз подчеркивает, что базовая и стратегическая задача Украины — это деоккупация всех территорий и незаинтересованность в перемещении боевых действий на территорию России. Контрнаступление в данном случае — не одно мероприятие, не вопрос нескольких дней и недель, а долгая подготовительная работа и комплекс мер.

„В России сначала сами придумают какие-то мифы, надуваются на базе этих мифов, убирают любое инакомыслие. Они настолько потом верят в эти мифы, что начинают какую-то войну, обязательно проиграют эту войну — независимо от объема войны, независимо от состава участников. После этого они возвращаются к себе и начинают внутреннюю войну, искать виновных. И этими виновными оказываются представители элит“.

Пригожин косвенно говорит, что, элита уже не в том состоянии, так как она не понимала и природу войны, и причины войны, и, соответственно, она не контролирует процессы войны. Элита, и это очень важный момент, не имеет антикризисных решений. То есть она не готова дать сценарий B, C и так далее“, — считает Михаил Подоляк.

„Это уже второе такое масштабное, гораздо более масштабное, действие, которое демонстрируют граждане России. И это нам говорит о следующих вещах. Я бы выделил четыре главных аспекта. Первое. Внутреннее пространство России абсолютно не защищено. Это очень важный параметр. Второе. Власть в России на сегодняшний день не является сакральной. Она уже не так жестко контролирует те или иные вертикали, она часто находится в растерянном состоянии, не может принимать быстрое решение. И это означает, что те люди, которые видят иначе и готовы проявлять оправданную агрессию, использовать оружие в борьбе с авторитарными режимов, получают шанс. Третья составляющая. Скорость принятия решений, антикризисных решений, в России просто впечатляет — полная рассинхронизация между разными силовиками. Это говорит о том, что как таковой вертикали власти уже практически не существует. Да, она все еще построена на страхе. Безусловно, люди еще опасаются проявлять свои протестные настроения, но, тем не менее, несомненно, мы видим вот эту рассинхронизацию.

И четвертое. Не существует никаких эскалаций, „красных линий“, о чем мы всегда говорим. Россия является абсолютным автором войны. Россия не спровоцирована, не мотивирована. Абсолютно в нарушения международного права зашла на территории Украины, ведет здесь масштабную войну. И, безусловно, эта война постепенно смещается на сторону России. Это плата за войну. За то, что ты вошел и проиграл“, — комментирует Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, Россия уже проигрывает конвенциональную войну, несмотря на количественные показатели вооруженных сил и техники. Поэтому, как неоднократно подчеркивала украинская сторона, своевременная передача оружия Киеву от союзников — это не про эскалацию войны, а, напротив, деэскалацию. Чем быстрее будет получено необходимое оружие, тем быстрее все завершится. Россия, тем временем, будет вынуждена заплатить очень высокую цену — это уже понятно по рейдам в Белгородскую область.

„Вот этот субъект, который сегодня всё ещё управляет Российской Федерацией, в 2014 году, нагло ухмыляясь, рассказывал, как там шахтеры в военторгах покупают оружие, амуницию и так далее. Вот, наверное, сейчас он с удовольствием наблюдает, что военторги, оказывается, работают тоже в Белгородской, Курской, Брянской области и так далее.

Что касается задач, которые решают на территории России добровольческие объединения российских граждан. Главное, на мой взгляд: РДК показала, что в принципе на территории России российская армия будет воевать точно так же, как она воюет против граждан Украины. Полностью, как в Бахмуте, то есть полностью уничтожая город. Полностью уничтожая населенный пункт в России. Российская армия имеет только одну технологию войны. Эта технология ковровой зачистки любой территории“.

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