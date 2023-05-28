В Ласнамяэ по случаю 30-летия района пройдут бесплатные экскурсии. Регистрируйтесь!(1)
В июне и июле в Ласнамяэ пройдут бесплатные экскурсии LasnaTour, организованные в честь 30-летия района сотрудниками молодежного центра Ласнамяэ совместно с молодежью.
„При подготовке юбилейной программы вместе с нашими партнерами мы хотели предложить развлечения и мероприятия для всех возрастных групп. Я рада, что в этот процесс была вовлечена и внесла значительный вклад и молодежь. Экскурсии – это лишь одна часть того, что ребята из Ласнамяэ приготовили на лето в рамках юбилейной программы“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
LasnaTour – это организованные инициативной группой ребят из молодежного центра Ласнамяэ экскурсии, цель которых - увидеть, как изменился Ласнамяэ за последние 30 лет, и расширить представление молодежи о самом густонаселенном районе Таллинна. Экскурсии рассчитаны в первую очередь на молодежь, но принять участие в них могут все желающие. Экскурсии пройдут как на эстонском, так и на русском языках.
Расписание экскурсий:
07.06 с 16.00 до 17.30 на русском языке
14.06 с 16.00 до 17.30 на эстонском языке
21.07 с 16.00 до 17.30 на русском языке
28.07 с 16.00 до 17.30 на эстонском языке
Сбор перед центром культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти 22). Поскольку мероприятие будет проходить на открытом воздухе, участникам рекомендуется одеваться по погоде.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация (здесь).
Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.