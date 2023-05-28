Сегодня в Турции проходят президентские выборы: победит ли Эрдоган во втором туре?

Кто победит во втором туре президентских выборов, которые проходят в Турции в воскресенье, 28 мая? Многолетний правитель Реджеп Тайип Эрдоган или его соперник Кемаль Кылычдароглу? В первом туре голосования ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. В шаге от финиша президентской кампании оба политика предпринимают последние усилия в борьбе за голоса избирателей. Они меняют свои стратегии, привлекают новых сторонников и демонстрируют уверенность.

Перед президентскими и парламентскими выборами 14 мая большинство опросов предсказывали победу оппозиции. Однако все обернулось иначе. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5 процента голосов. Его „Республиканский альянс“ успешно защитил свое большинство в парламенте. Теперь 69-летний президент уверенно идет на второй тур. Эрдоган подчеркивает свои успехи и делает акцент в избирательной кампании на преемственности и стабильности.

Карьера президента Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган руководит страной уже 20 лет. Сначала в качестве премьер-министра - этот пост он занял в 2003 году, а с 2014 года - президента. До него ни один политик не влиял на Турцию так сильно, как он. Начало карьеры Эрдогана восходит к 1970-м годам. Он был членом молодежной организации тогдашней партии Неджметтина Эрбакана, отца-основателя происламистского движения „Национальное видение“ (Milli Görüs).

С 1994 по 1998 год Эрдоган был мэром многомиллионного мегаполиса Стамбула. В 1999 году был приговорен к четырехмесячному лишению свободы за разжигание религиозной ненависти.

В 2001 году в Турции разразился крупный экономический и политический кризис. Эрдоган основал свою исламско-консервативную „Партию справедливости и развития“ (ПСР). Всего год спустя она добилась абсолютного большинства на своих первых парламентских выборах, получив 363 места из 550. С тех пор Эрдоган не проиграл ни одних выборов. С каждой победой он укреплял свою власть.

Премьер-министр уходит, президент остается