СВОДКА ЗА СУТКИ | В больницы доставлены восемь человек. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

27 мая в 10.54 в поселке Юленурме (Тартумаа) на перекрестке Тартуского шоссе и ул. Сильмапийри 43-летняя женщина на автомобиле Kia Proceed сбила пересекавшего проезжую часть на электросамокате 51-летнего мужчину. Самокатчик доставлен в больницу.

В 14.35 на 1-м километре трассы Вильянди — Метскюла (Вильяндимаа) нетрезвый 37-летний мужчина на Toyota Corolla Verso вылетел с дороги в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 15.10 в Раазику (Харьюмаа) у дома номер 24 по улице Туру 46-летний мотоциклист на Suzuki GSX совершал обгон и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем Audi Q7, которым управлял 55-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 16.15 в Пярну у доме 37 на Хаапсалуском шоссе 47-летний мужчина на Mercedes-Benz Vito совершал правый поворот и столкнулся двигавшимся по встречной полосе 64-летним велосипедистом. Последнего доставили в больницу.

В 17.41 в Таллинне у торгового центра Magistrali 20-летний нетрезвый молодой человек потерял контроль над своим электросамокатом и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 19.36 на 43-м километре шоссе Таллинн — Палдиски (Харьюмаа) управлявший грузовиком Scania R410 49-летний мужчина отклонился вправо и выехал в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 22.30 в волости Вильянди 14-летний подросток потерял контроль над квадроциклом ATV Super Well 125 и упал. Мальчика доставили в больницу.

В 23.36 на 64-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа (Ярвамаа) 33-летний мужчина на Citroen Berlingo столкнулся с шедшим навстречу автомобилем Mercedes Benz Sprinter, которым управлял 62-летний мужчина. Водителя Citroen доставили в больницу.

За сутки полиция задержала 19 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За сутки информации об угнанных или найденных машинах не поступало.



