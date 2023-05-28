Киев подвергся самой массированной с начала вторжения атаке дронами

„14-я воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами Shahed“, - говорится в заявлении Попко.

По данным администрации Киева, нападение происходило в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Сейчас она уже отменена.

По предварительным данным администрации, силы ПВО сбили более 40 беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения. В Голосеевском районе погиб один человек, там обломки попали в семиэтажное нежилое здание.

В Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома, в Соломенском районе обломками дрона поврежден третий этаж семиэтажного здания, также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе, говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в телеграм-канале. В Голосеевском районе горит крыша здания трехэтажного складского помещения.





