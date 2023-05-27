ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (458-й день) | Разобраны завалы в Днепре, в Тверской и Псковской областях взорвались беспилотники

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское наступление еще не началось, отметив, что оно может начаться „завтра, послезавтра или через неделю“.

В Псковской области дроны атаковали административное здание газопровода, в Тверской области беспилотники с взрывчаткой врезались в нефтеперерабатывающую станцию на трубопроводе „Дружба“.

В Минобороны РФ объявили о награждении экипажа корабля „Иван Хурс“, который атаковали беспилотники.

В Днепре завершен разбор завалов после российского ракетного удара, нанесенного 26 мая. По последним данным, погибли два человека, 32 ранены.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин озвучил условия „урегулирования конфликта“, среди них отказ Украины от части территорий и признание русского языка государственным.

Зеленский ввел санкции против россиян. Ограничения введены против 51 физического и 220 юрлиц. В частности, под санкции попала российская „Железнодорожная торговая компания“, ООО „Инновационные технологии масел“, ООО „Оборонрегистр“.

Российскому наводчику-оператору боевой машины десанта объявлено подозрение в расстреле мирных жителей в Буче, пишет „Суспильне“. Из этой БМД 5 марта 2022 года без предупреждения были обстреляны два гражданских автомобиля, в одном из которых была семья Чикмаревых, пытавшаяся эвакуироваться. Мать и двое сыновей погибли, отец получил тяжелое ранение и остался без ноги. Журналисты-расследователи „Суспильне“ установили личности пятерых российских военных из 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, находившихся в БМД, включая командира, который мог дать приказ открыть огонь по автомобилю, и наводчика-оператора, которому объявили подозрение. О том, как проходило расследование, и что удалось установить в ходе него, „Суспильне“ сняло фильм, который покажет в эфире 27 мая в 19:00.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал условия „урегулирования конфликта“, названные замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.