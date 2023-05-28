В следующем сезоне в Эстонии состоится два ЧМ по хоккею

С 14 по 20 апреля 2024 года в Таллинне состоится ЧМ среди юниоров до 18 лет первого дивизиона группы B, а с 24 по 29 марта 2024 года в Кохтла-Ярве состоится женский ЧМ третьего дивизион группы B.

Мужская сборная Эстонии сыграет в следующем году с 27 апреля по 3 мая на ЧМ в первом дивизионе группы B в Вильнюсе, а молодежная сборна U20 сыграет на ЧМ того же уровня в словенском городе Бледе с 11 по 17 декабря.

Сборная девушек (U-18) в новом сезоне не будет участвовать в чемпионате мира.

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